Satan Takes A Holiday: veröffentlichen neuen Song „Gettin’ Away With Murder“ feat. Nicke Andersson (The Hellacopters)

Die schwedische Rockband Satan Takes A Holiday meldet sich mit einer brandneuen Single zurück: Gettin’ Away With Murder. Dabei handelt es sich um eine mitreißende Neuinterpretation eines vergessenen Klassikers der australischen Glam-Rock-Band Baby Grande. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus Garage-Grit, punkiger Eindringlichkeit und schweren Grooves haucht die Band diesem obskuren Track neues Leben ein und verwandelt ihn in etwas Rohes, Magnetisches und Unverwechselbares.

Zur Verstärkung kommt niemand Geringeres als Nicke Andersson (The Hellacopters, Imperial State Electric, Death Breath, Entombed), der ein feuriges Gast-Gitarrensolo liefert – ein Ausdruck von Rock’n’Roll-Autorität, der den Track unüberhörbar macht. Seht euch das Video hier an:

Die Band erzählt die Geschichte hinter dem Cover: „We’re all life long crate-diggers and once in a while you come across something as special as Australia’s Baby Grande and this lost banger. To be able to do it justice we reached out to the biggest connoisseur of lost rock gems we know, Nicke Andersson (The Hellacopters, Entombed etc). His reply was swift and enthusiastic and within 24 hours the song was completed by a blistering guitar solo — so undeniably Nick Royale — and we couldn’t be happier with the result.“

Gettin’ Away With Murder folgt auf die kühne Version von You’re the One That I Want und gibt einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Coveralbum Covering Our Tracks, das für 2026 angekündigt ist.

Mit dem Ruf als einer der aufregendsten Live-Acts Schwedens und einer Vielzahl an Supportern von BBC 6 Music (darunter Iggy Pop), Schwedens P3 und Bandit Rock, setzen Satan Takes A Holiday neue Maßstäbe und feiern weiterhin den wilden, ungezähmten Geist des Rock.

Erlebt Satan Takes A Holiday im Herbst auf Tour in Schweden und Finnland:

26.9 Göteborg, Hängmattan

27.9 Falkenberg, Tryckhallen

1.10 Helsinki, On the Rocks

2.10 Hämeenlinna, Suistoklubi

3.10 Pietarsaari, Black Sheep

4.10 Kouvola, House Of Rock

