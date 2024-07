Thurnin: kündigen „Vagrants Tour“ für September 2024 an

Thurnin haben für diesen September eine Reihe von Konzerten in Europa angekündigt. Unter dem Titel Vagrants Tour wird der niederländische Dream-Folk-Pionier Jurre Timmer von seinem langjährigen Mitstreiter Nathanael Larochette an der Gitarre sowie dem gemeinsamen Freund und Drehleierspieler Bear, The Storyteller, begleitet. Der erste Teil der Tournee wird in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Deutschland stattfinden, darunter ein Auftritt beim Prophecy Fest in der Höhle von Balve. Der zweite Teil ist ganz den Konzerten in Spanien gewidmet.

Thurnin Kommentar: „I am honored to be able to traverse Europe for the first time to share our music“, schreibt Mastermind Jurre Timmer. „I will be joined by two longtime friends, Nathanael Larochette and Bear, The Storyteller. Both of them will perform solo for the opening of all shows with the exception of the festival dates. We sincerely hope that you are ready for mystical nights of dark folk that invite you to join a musical journey to another place and time. We can hardly wait to meet you all on the road.“

Útiseta kann hier in voller Länge gestreamt werden:

Album: Útiseta

Release-Datum: 22. September 2023

Style: Dream Folk

Label: Auerbach Tonträger

Verfügbare Formate:

– Gatefold-Vinyl-2LP, Lindgrün

– Gatefold-Vinyl-2LP, Schwarz

– Digipak-CD

Thurnin – Vagrants Tour 2024

03 Sep 2024 Boxmeer (NL) De Weijer

05 Sep 2024 Balve (DE) Balver Höhle, Prophecy Fest (Thurnin only)

06 Sep 2024 Liege (BE) Le Garage

09 Sep 2024 Toulouse (FR) Le Ravelin

10 Sep 2024 Oviedo (ES) La Salvaje

11 Sep 2024 Madrid (ES) El Desván Del Escorial

12 Sep 2024 Madrid (ES) La Inimaginable

13 Sep 2024 Zaragoza (ES) La Ley Seca

14 Sep 2024 Barcelona Medieval Fest (Thurnin only)

15 Sep 2024 Manlleu (ES) Casal Boira Baixa

Das Wort „Útiseta“ ist ein alter isländischer Begriff für Zauberei, der nicht mehr verwendet wird, aber in der modernen Sprache wörtlich verstanden wird. Es bedeutet, dass man sich unter freiem Himmel aufhält, möglicherweise an einem bedeutenden Ort zu einem magischen Zweck.

Thurnin-Mastermind Jurre Timmer interpretiert diesen numinosen Akt als eine Möglichkeit, mit der Natur zu kommunizieren, Frieden zu finden und spirituelle Weisheit in einer Zeit der Introspektion und Transzendenz zu erlangen. Der niederländische Akustikmusiker hat Jahre in einem kontemplativen Modus verbracht, um sein zweites Album mit dem Titel Útiseta und eine Sammlung von Gedichten zu schaffen, die das Album begleiten.

Als das mysteriöse niederländische Soloprojekt von Mastermind und Solo-Musiker Jurre Timmer 2021 mit dem Dark-Folk-Debüt Menhir auftauchte, war wenig über Thurnin bekannt, außer dass er seine Black-Metal-Wurzeln mit Wardruna-Gründer Einar Selvik teilt.

Vor Thurnin veröffentlichte Timmer ein Album mit seinem Death-Doom-Projekt I, Forlorn. Er schuf auch zwei Alben und zwei EPs für ein Projekt unter dem Namen Algos. Obwohl seine Idee, eine Akustik-EP für Algos zu komponieren, in die allgemeine Richtung von Thurnin wies, entschied sich Timmer, auf einer sauberen musikalischen Schiefertafel neu anzufangen und seine neue Band in ihre eigene Richtung entwickeln zu lassen.

Als Menhir seinen Weg aus Timmers Heimstudio in der Stadt Soest bei der niederländischen Stadt Amersfoort fand, wurde das Album ein sofortiger Hit auf YouTube, der längst den Meilenstein von einer Million Views überschritten hat. Thurnins Mastermind hat die letzten drei Jahre damit verbracht, die Musik zu finden, die die Akzeptanz all der Umstände, die ihn an diesen Punkt gebracht haben, die Opfer, die er gebracht hat, und die Ehrung derer, die er verloren hat, auf die bestmögliche Art und Weise ausdrückt.

Jetzt ist Thurnins mit Spannung erwartetes Nachfolgealbum Útiseta bereit, sich auf eine Reise rund um den Globus zu begeben. Sucht euch einen uralten Grabhügel, einen heiligen Brunnen oder einen Hain im Wald, setzt euch auf den Boden und lauscht den neuen Songs. Útiseta wird euch die schönsten Visionen aus der Traumwelt schicken.

Thurnin – Besetzung:

Jurre Timmer – Gitarren, Gesang

