Mélancolia: teilen Video zum Titeltrack ihres neuen Albums „HissThroughRottenTeeth“

Die Blackened-Deathcore-Band Mélancolia aus Melbourne veröffentlicht das Video zu HissThroughRottenTeeth, dem Titeltrack ihres gleichnamigen Debütalbums, das am 21. April über Greyscale Records und Nuclear Blast Records erschienen ist.

HissThroughRottenTeeth lässt den Hörer in eine quälende Geschichte von Geburt, Leben und Tod eintauchen, die von einer gefallenen Gottheit handelt, die aus einem göttlichen Reich gestürzt wurde und zur Strafe als Mensch mit einer Fülle von Wissen, aber ohne jegliche Macht, wiedergeboren wird. Track sieben von acht, HissThroughRottenTeeth, führt das Album zu seinem Crescendo und dem Ende des ersten Sterbezyklus. Hier anschauen.

„Der Song hat uns immer das Gefühl gegeben, niedergeschlagen, düster und jämmerlich zu sein – nicht ganz wach und nicht ganz träumend, in einem schrecklichen Schwebezustand irgendwo dazwischen gefangen“, erzählt Sänger Alex Hill.

„Das Video stellt das visuell dar, mit schwacher Beleuchtung und stimmungsvoller roter Hotellandschaft, wie ein Comedown nach der schlimmsten Nacht deines Lebens. Der Titeltrack ist die Bruchstelle für den Hauptcharakter des Albums und die Erkenntnis, dass es nirgendwo anders hingehen kann als nach unten.“

Seht euch das Musikvideo HissThroughRottenTeeth hier an:

Mélancolia vertiefen sich in ihre monströse Geschichte mit unheimlichen Passagen, gutturalen Gesängen und grotesken Bildern und verbreiten mit ihrer Musik pures Grauen. Das Quartett wird seine Vision noch in diesem Monat live präsentieren, wenn sie To The Grave auf der von Destroy All Lines präsentierten Director’s Cuts East Coast Tour neben Starve und The Wandering unterstützen. Mélancolia werden ihre Live-Show zum ersten Mal dem Publikum in Sydney und Brisbane präsentieren und in Melbourne vor ausverkauftem Haus auftreten. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Außerdem werden sie im November auf dem Froth & Fury Festival in Adelaide ihren ersten Festivalauftritt absolvieren und sich dort mit Bands wie The Butterfly Effect, Suicidal Tendencies, Sunk Loto und anderen messen.

Nachdem sich die Band erst letztes Jahr mit der Single Horror_Ethereal etabliert hatte, gab sie im Februar bekannt, dass sie sowohl bei Greyscale Records für Australien und Neuseeland als auch bei Nuclear Blast für den Rest der Welt unter Vertrag steht. Mélancolia sind zwar frisch aus den Startlöchern gekommen, aber sie sind noch meilenweit von der Startlinie entfernt, denn die vier Musiker haben einen einzigartigen Sound entwickelt, der sie bereits zu neuen Höhen katapultiert hat

Mélancolia enthüllten ihre zweite Single [Inure] zusammen mit ihrer Albumankündigung Anfang März, die die Hörer in Mélancolias Welt der Unruhe und des Untergangs einlud, thematisch inspiriert von Sadomasochismus und wie dieser oft als Taktik eingesetzt wird, um sich zu fühlen, nachdem man so lange ein Gefühl der Taubheit erlebt hat.

Mélancolia sind das Echo eines gequälten Wesens, das in den Klauen von Verzweiflung, Angst und entnervender Melancholie gefangen ist. Wie Boten der Finsternis stehen Alex Hill als Sänger, Joshua Taafe und Billy Morris als Gitarristen und Mason Page am Schlagzeug in vorderster Reihe. Mélancolia stürmten im Jahr 2023 mit voller Wucht durch die Tore und spielten ihre allererste Show mit Thy Art Is Murder auf deren Decade Of Hate Australian Tour im Januar neben Starve und Justice For The Damned.

