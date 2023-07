Slomosa: veröffentlichen Musikvideo zur brandneuen Single „Cabin Fever“

Seit ihrem plötzlichen Auftauchen in der Szene mit dem selbstbetitelten Debütalbum im Jahr 2020 haben die aufstrebenden norwegischen Wüstenrocker Slomosa mit unermüdlichen Touren an der Seite von Bands wie Orange Goblin, Sasquatch und Stöner für Furore gesorgt. Nach ihrem kürzlichen Signing bei Stickman Records hat das Quartett nun einen brandneuen Song aus ihrem kommenden zweiten Album veröffentlicht, das sie kürzlich im Polyfon Studio in ihrer Heimatstadt Bergen aufgenommen haben.

Das Musikvideo zu Cabin Fever, einem erdrückenden, entspannten Banger, wurde gerade exklusiv von The Obelisk veröffentlicht und kann hier gestreamt werden:

Wie Slomosa-Sänger und Gitarrist Slomosa kürzlich sagte:

„Die Wohlfühl-Vibes unseres ersten Albums waren in der Musik spürbar, auch wenn die lyrischen Themen ernster und wütender waren, aber in gewisser Weise auch tröstlich für mich persönlich. Seitdem ist mehr im Leben passiert und die Dinge sind ernster geworden, und das spiegelt sich wie immer in der Musik wider. Für mich ist es immer noch wichtig, dass wir in einem manchmal homogenen Genre etwas Frisches bieten. Eingängige Gesangs-Hooks und harte Gitarrenriffs sind unser Rezept, und wir haben nicht vor, unsere Diät zu ändern!“

Um euch die Wartezeit auf das neue Album der Band zu verkürzen, das Anfang 2024 erscheinen soll und zu dem in den kommenden Monaten noch viele weitere Details bekannt gegeben werden, solltet ihr Slomosa bei den folgenden Terminen live erleben:

22.07.2023 – Vang i Valdres (NO), Vinjerock

28.07.2023 – Michela (DE) , Rock Im Wald

29.07.2023 – Aschaffenburg (DE), Colos-Saal w/ Sasquatch

30.07.2023 – Breitenbach (DE), Herzberg Festival

01.08.2023 – Dresden (DE), Chemiefabrik

02.08.2023 – Hannover (DE), Faust

04.08.2023 – Beelen (DE), Krach Am Bach

05.08.2023 – Cernoy (FR), Celebration Days Festival

11.08.2023 – Kortrijk (BE), Alcatraz Festival

25.08.2023 – Voss (NO), Hedleberget

mit King Buffalo:

05.10.2023 – Berlin (DE), Lido

06.10.2023 – München (DE), Keep It Low

08.10.2023 – Dudingen (CH), Bad Bonn

10.10.2023 – Barcelona (ES), Razzmatazz3

11.10.2023 – Madrid (ES), Nazca

12.10.2023 – Lisbon (PT), RCA Club

13.10.2023 – Porto (PT), Hard Club

14.10.2023 – Hondarribia (ES), Psilocybenea

15.10.2023 – Toulouse (FR), Connexion Live

22.10.2023 – Deventer (NL), Burgerweeshuis

24.10.2023 – Köln (DE), Club Volta

25.10.2023 – Amsterdam (NL), Melkweg

26.10.2023 – Eindhoven (NL), Effenaar

27.10.2023 – Frankfurt (DE), Zoom

28.10.2023 – Hamburg (DE), Lazy Bones Festival (w/ Elder, King Buffalo & many more!)

mit Elder:

29.10.2023 – Copenhagen (DK), Pumpehuset

31.10.2023 – Amersfoort (NL), Fluor

01.11.2023 – Oberhausen (DE), Kulttempel

02.11.2023 – Nijmegen (NL), Doornroosje

03.11.2023 – Leuven (BE), Het Depot

04.11.2023 – Paris (FR), La Maroquinerie

05.11.2023 – Lille (FR), Black Lab

07.11.2023 – Bristol (UK), The Fleece

08.11.2023 – Brighton (UK), Patterns

09.11.2023 – London (UK), Electric Ballroom

10.11.2023 – Glasgow (UK), Slay

11.11.2023 – Leeds (UK), Brudenell Social Club

12.11.2023 – Manchester (UK), Gorilla

Slomosa sind:

Benjamin Berdous – Gesang/Gitarre

Marie Moe – Gesang/Bass

Tor Erik Bye – Gitarre

Jard Hole – Schlagzeug

Slomosa online:

https://www.facebook.com/slomosaband/

https://www.instagram.com/slomosa/