Tragedy: veröffentlichen Musikvideo zu Shirley Basseys klassischem James Bond-Titelsong „Goldfinger“

Die New Yorker Tribute-Meister Tragedy haben vor kurzem ihr Debütalbum I Am Woman über Napalm Records für die breite Masse veröffentlicht! Nach den fantastischen Album-Singles Venus, I’m So Excited, I Will Survive und She Bop freuen sich Tragedy, ein neues Musikvideo zu ihrer Neuinterpretation von Shirley Basseys klassischem James-Bond-Titelsong Goldfinger zu enthüllen – gerade rechtzeitig zum Start der zweiten UK-Etappe ihrer großen Welttournee am vergangenen Freitag!

Tragedy Kommentar:

„Tragedys frischestes Mitglied, Gibbon Ass Freehly, über 400 Jahre jünger als der Rest von uns (er kommt aus der Zukunft … lange Geschichte), übernimmt hier die Führung bei unserem Twist auf dieses klassische Bond-Thema. Wir sorgen für Gänsehaut und Glitzer!“

Das Video von Regisseurin Cara Maria O’Shea wurde vom Vorspann des Originalfilms inspiriert, in dem Filmszenen über einer goldenen Frau in Silhouette eingeblendet wurden.

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Goldfinger hier an:

Tragedy hatten die Unterhaltungswelt im Griff, als sie in den frühen 2010er Jahren auftauchten. Nach ihrem bahnbrechenden viralen Musikvideo von 2015 für ihre Coverversion von You’re The One That I Want von Grease und dem zweiten viralen Hit von 2017, einer Coverversion von Stayin‘ Alive von den Bee Gees, sind Tragedy mit einer brandneuen Version von I Am Woman zurück!

Die Trackliste zu I Am Woman findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Tragedy haben ihre raue Bühnenshow einem Publikum in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und darüber hinaus vorgestellt und mehrere Alben mit metalisierten Disco-, Softrock- und Pop-Covern veröffentlicht, bevor sie ihren ersten viralen Hit landeten, und damit schon früh bewiesen, dass sie keine gewöhnliche satirische Coverband sind. Diese sechs verrückten Krieger verkörpern die Seele des Originals und interpretieren es von Grund auf neu, indem sie den Stücken eine unbestreitbar ansteckende Energie verleihen, die man sowohl auf der Bühne als auch auf Wachs spüren kann. Und obwohl ihr 80er-Hair-Metal-Image vermuten lässt, dass es an der Oberfläche jede Menge Unfug zu sehen gibt, muss man Tragedy nur ein einziges Mal live erleben, um zu verstehen, dass die wahre, übergreifende Botschaft der Band eine von unbeschwerter Freude, Menschlichkeit, Akzeptanz und dem einfachen Streben nach einer verdammt guten Zeit ist.

…Glänzende Kostüme, dramatisches Augen-Makeup und headbangende Ausgelassenheit…“

– The Village Voice (US)

„Harte Riffs, straffe weiße Fackeln und noch straffere, oktavierende Harmonien… unverzichtbar.“

– The Sun (UK)

I Am Woman bestellen: hier

Tragedy starteten am vergangenen Freitag ihre zweite Reihe von UK-Shows und -Festivals.

21.07.2023 UK, Swansea, Sin City

22.07.2023 UK, Sheffield, Tramlines Festival

23.07.2023 UK, Steventon, Oxfordshire

24.07.2023 UK, Bilston, The Robin

25.07.2023 UK, Manchester, Rebellion

26.07.2023 UK, Huddersfield, The Parish

27.06.2023 UK, Grimsby, Yardbirds

28.07.2023 UK, Pikehall, Derbyshire, YNot Festival

29.07.2023 UK, Guildford, The Boilerroom

Tragedy freuen sich auch, die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Live-Agentur für außerhalb Nordamerikas bekannt zu geben: David Caracandas kümmert sich ab sofort für RTN Touring / www.rtn-touring.com um das Live-Geschäft der Band.

Tragedy sind:

Disco Mountain Man – Gesang, Keys

Mo’Royce Peterson – Gesang, Gitarre

Andy Gibbous Waning – Bass, Gesang

Gibbon Ass Freehly – Gitarre, Gesang, Bläser

The Infernal Demigibb – Schlagzeug

The Lord Gibbeth – Schlagzeug

Tragedy online:

https://www.letsmaketragedyhappen.com/

https://www.facebook.com/letsmaketragedyhappen

https://www.instagram.com/letsmaketragedyhappen/