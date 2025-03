Crystal Spiders: veröffentlichen ersten Track und das Video vom neuen Album „Metanoia“

Die härtesten Hard’n’Heavy-Rocker aus North Carolina, Crystal Spiders, kehren am 23. Mai mit ihrem dritten Studioalbum Metanoia zurück und präsentieren die kraftvolle Single und das Video zu Torche exklusiv auf Doomed & Stoned.

“Brenna Leath’s vocals are captured with wildcat ferocity on this recording, produced by scene legend Mike Dean. The exuberance of this bluesy southern stoner trio is simply irresistible.” – Doomed & Stoned

Das neue Video zu Torche kann hier angesehen werden:

Die Single ist auf allen Streaming-Diensten verfügbar.

Mit doom-beladenen Riffs und berauschenden Grooves kehren Crystal Spiders mit ihrem mit Spannung erwarteten dritten Album Metanoia zurück. Bekannt für ihre alchemistische Mischung aus Heavy Metal und psychedelischen Klanglandschaften, taucht das Power-Trio aus North Carolina tiefer in den Abgrund ein und erkundet Themen wie Transzendentalismus und Expansion in einer Sammlung von rauen und schönen Tracks. Auf Metanoia verbindet Crystal Spiders meisterhaft brennende NWOBHM-Gitarrensoli, donnernde, verzerrte Basslinien und heulende Gesangsharmonien.

Der Titel des Albums, abgeleitet vom alten griechischen Wort für eine transformative Veränderung des Herzens, fasst eine Reise zusammen, die Grenzen überschreitet und in unerforschte Gebiete vordringt, während persönliche Introspektion und breitere gesellschaftliche Kommentare in eine dunkle, poetische und hochgradig eindringliche Bildsprache und Lyrik verwoben werden. “Overall, Metanoia is a profound exploration of the human condition, using powerful imagery and introspective lyrics to invite listeners on a transformative journey. The song Torche sets the tone with its visceral depiction of a primal struggle, using fire and light as symbols of both conflict and illumination,” sagt Bassistin und Sängerin Brenna Leath.

Metanoia wird am 23. Mai in verschiedenen LP-Formaten, als CD-Digipack und digital veröffentlicht, mit Vorbestellungen, die jetzt bei Ripple Music verfügbar sind. Es wurde in den Volume 11 Studios von Mike Dean (Corrosion Of Conformity) in Raleigh, NC, produziert und von Brad Boatright in den Audiosiege Mastering Studios gemastert. Das Artwork stammt von Tyler Pennington und die Grafiken von Mark Aceves.

Metanoia – Trackliste:

1. Torche

2. Blue Death

3. Ignite

4. Time Travel

5. Maslow

6. 21

7. OS

Crystal Spiders entstand 2019 aus der Idee von Bassistin und Sängerin Brenna Leath, die nach Jahren des Auftritts mit Lightning Born einen neuen kreativen Weg einschlagen wollte. Schnell etablierten sie sich als Pioniere einer neuen Art von Heavy Rock und Stoner Doom. Ihr erstes selbst aufgenommenes Demo sicherte ihnen einen Platz in der jährlichen Rangliste von The Obelisk für kurze Veröffentlichungen, gefolgt von der Veröffentlichung eines Debütalbums bei Ripple Music.

Aufbauend auf den Grundlagen, die von Legenden wie Black Sabbath, Judas Priest, Fu Manchu, Kyuss, Windhand und anderen gelegt wurden, kombinieren Crystal Spiders die besten Elemente von klassischem Rock und Heavy Metal mit einem verschwommenen, psychedelischen, doomigen Touch. Dies führt zu einer rohen Mischung aus kraftvollen Vocals, verzerrten Basslinien und shreddenden Gitarren, die von The Razor’s Edge als „fesselnd und bezaubernd, aber auch verdammt brillant“ beschrieben wird.

Nach globalem Kritikerlob und der Unterstützung einer vielfältigen, wachsenden Fangemeinde, die weit über ihre Wurzeln in North Carolina hinausgeht, haben Crystal Spiders mit mehreren Singles, zwei vollständigen Alben – Molt und Morieris – und einer Reihe elektrisierender Auftritte bis heute ein hohes Momentum erreicht. Das mit Spannung erwartete dritte Studioalbum Metanoia und ein Auftritt beim Maryland Doom Fest stehen bereits für 2025 auf der Agenda, mit Tourdaten, die bald bekannt gegeben werden.

Crystal Spiders sind:

Brenna Leath – Bass, Gesang

Aaron Willis – Schlagzeug, Percussion

Reid Rogers – Gitarre

Crystal Spiders online:

