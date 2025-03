Piel: veröffentlichen ihr neues Musikvideo „Los Valientes“

Mit gerade einmal vier Jahren Erfahrung haben sich Piel zu einer der solidesten Bands der lateinamerikanischen Szene entwickelt. Das alternative Metal-Powertrio hat viel Aufmerksamkeit für ihre mitreißende Live-Energie sowie ihre musikalische und audiovisuelle Produktion gewonnen.

Piel haben soeben ihr neues Musikvideo Los Valientes veröffentlicht, ein audiovisuelles Werk, das widerspiegelt, was wir in Not erleben, was wir erleben und wofür wir im Alltag kämpfen. „This video shows a fighter in search of his treasure, representing a metaphor for the many battles we face in life, such as difficult obstacles to overcome or the search for a better future,“ sagt Alex Portillo, Sänger der Band, der auch das Video inszenierte.

Sehr euch das Video zu Los Valientes hier an:

Im Musikvideo zu Los Valientes waren außerdem Natalia Montenegro für Produktion und Kamera, Gonzalo Sánchez für das Casting, Chuka für die Musikproduktion und Elías Rojas als Lichtdesigner beteiligt. Piel besteht aus Alex Portillo (Sänger/Gitarrist), Gonzalo Sánchez (Schlagzeug) und Daniel Cubillan (Bass).

Dies ist die fünfte Single aus dem Album II, das 2024 veröffentlicht wurde.

Facebook: https://www.facebook.com/pielbandoficial

Instagram: https://www.instagram.com/pielbandoficial/