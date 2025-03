Dark Easter Metal Meeting 2025: geben die Running Order bekannt und sind Sold Out

Ein neues Jahr hat begonnen und wir freuen uns schon wie Bolle auf Ostern. Doch nicht wegen der Feiertage. Ostern heißt für uns immer: Auf nach München ins Backstage. Das Dark Easter Metal Meeting lädt wieder zur schwarzmetallischen Festmesse ein. Und dieses Jahr kann das Line-Up nicht besser sein. Die Veranstalter haben mal wieder ordentlich gezaubert und ein beeindruckendes Programm zusammengestellt.

Wir freuen uns auf die Headliner Belphegor und Gorgoroth. Noch ein wenig mehr auf den Auftritt von Thy Light, Gaahls Wyrd, Desaster, Saor, Dool und Tsjuder. Letztere haben ein Special Bathory Set featuring Frederick Melander angekündigt. Was will das Black-Metal-Herz mehr? Vielleicht eine der schönsten Locations und Biergärten Münchens zusammen mit einer großartigen Stimmung und Atmosphäre? Auch das bietet das Dark Easter Metal Meeting wie schon die 11. Festivalausgaben davor. Wir freuen uns schon sehr und können es kaum erwarten, zu berichten. Wer sich das auch nicht entgehen lassen will, sollte sich allerdings beeilen. Die Tickets neigen sich langsam dem Ende zu. Alle Tickets wurden, bereits verkauft und die Veranstaltung ist somit Sold Out.

Die Running Order findet ihr direkt hier:

Homepage: www.darkeastermetalmeeting.de