Superheaven: veröffentlichen neue Single + animiertes Video „Stare At The Void“

Superheaven haben die neue Single Stare At The Void veröffentlicht und bieten damit einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes, selbst betiteltes Album, das am 18. April über Blue Grape Music erscheinen wird. Stare At The Void ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und wird von einem animierten Musikvideo begleitet, bei dem Hayden Hall Regie führte.

Aufgenommen und produziert von den Bandmitgliedern Jake Clarke und Zack Robbins und co-produziert von Will Yip [Turnstile, Mannequin Pussy], folgt Superheaven auf das viel gelobte Album Ours Is Chrome von 2015. Auf Superheaven kehrt die Band mit einer überragenden Sammlung von Songs zurück, die das Gefühl von nachdenklicher Düsternis vermitteln die bereits erschienenen Singles Long Gone, Numb To What Is Real und Cruel Times enthält.

Superheaven ist in mehreren exklusiven und limitierten Vinyl-Farben erhältlich, darunter eine Tour-Edition aus schwarzem 180-Gramm-Vinyl mit Regenbogen-Folienhülle.

Superheaven Tracklist:

1. Humans For Toys

2. Numb To What Is Real

3. Cruel Times

4. Sounds Of Goodbyes

5. Long Gone

6. Hothead

7. Conflicted Mood

8. Stare At The Void

9. Next Time

10. The Curtain

Superheaven werden im Frühjahr eine ausgedehnte Nordamerika-Tour spielen, als Support sind Glare und SPY mit von der Partie. Außerdem ist die Band bereits für einige internationale Festivals bestätigt und wird für diese drei Termine nach Deutschland kommen:

06.06. Rock Im Park

07.06. Rock Am Ring

11.06. Berlin, Urban Spree

Über Superheaven:

Superheaven verlassen sich nicht nur auf ihr bewährtes Line-Up – Jake Clarke (Gesang, Gitarre), Taylor Madison (Gesang, Gitarre), Joe Kane (Bass) und Zack Robbins (Schlagzeug) – sondern treiben ihr kongeniales Zusammenspiel auf das nächste Level. Die Musik entfaltet sich wie eine nonverbale Konversation über dreckigen Post-Hardcore, schwere, fuzzy Distortion-Sounds und vernebelte Alternative-Melodien zwischen den einzelnen Musikern (und alten Freunden). Muskulöse Riffs prägen eine unentwegt pumpende Klanglandschaft, die in Höhenflügen einnehmender Katharsis und hypnotischer Jams ohnegleichen gipfelt. Nach einer Reihe von Independent-Veröffentlichungen brachte die Gruppe aus Pennsylvania 2013 das Album Jar heraus. Zu dieser Zeit hatte sich langsam, aber sicher ein Fundament für die Band gebildet. 2015 legten die Musiker mit Ours Is Chrome nach, das von Brooklyn Vegan als eines der „50 besten Punk- und Emo-Alben: 2015-2019“ bezeichnet wurde. Letzteres enthielt Songs wie Poor Aileen, der 25 Millionen Spotify-Streams erreichte. Superheaven traten in den folgenden Jahren immer wieder auf, sei es bei einem Benefizkonzert neben Turnstile und Tigers Jaw, beim Outbreak Fest 2022 in Manchester, UK, oder bei Sick New World 2023 in Las Vegas, NV. Zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung von Jar entwickelte das Album ein nicht planbares Eigenleben, das durch die organische Wiederentdeckung seitens der Fans angefacht wurde. Youngest Daughter wurde auf TikTok zum Hype und erreichte schließlich über 128 Millionen Spotify-Streams, gefolgt von In On It mit 22 Millionen und Life In A Jar mit 8 Millionen Spotify-Streams. Nach zwei einflussreichen Alben, Hunderten Millionen an Streams und unzähligen Konzerten besteht eine lange musikalische und spirituelle Verbundenheit zwischen den vier Musikern, die die Band mit dem selbst betitelten Superheaven eindrucksvoll unterstreicht, ihrem dritten Album und ihrer ersten Veröffentlichung für Blue Grape.