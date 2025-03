Biohazard & Life Of Agony am 15.03.2025 im Substage, Karlsruhe

Headliner: Biohazard & Life Of Agony

Support: Lylvc

Ort: Substage, Karlsruhe

Datum: 15.03.2025

Genre: Alternative Metal, Hardcore, Crossover, Nu Metal

Zuschauer: 1.000 (ausverkauft)

Link: https://substage.de/

Die Freundschaft zwischen Biohazard und Life Of Agony geht bis in die Anfangstage beider Bands zurück und wie wichtig ihr Einfluss war, sollte bekannt sein. Umso erfreulicher ist es, dass wir diese beiden Pioniere der alternativen Musik im Substage begrüßen dürfen. Im Gepäck haben sie die Newcomer von Lylvc, die das Package komplettieren.

Es kommt nicht oft vor, dass der Headliner persönlich den Opener ankündigt, doch genau das lässt sich Billy von Biohazard nicht nehmen. Nach der recht überraschenden Ansprache betreten Lylvc die Bühne. Die Nu-Metal-Combo startet etwas früher, als ursprünglich angekündigt, doch das Substage ist bereits sehr gut gefüllt und man kann jetzt schon erahnen, dass es später sehr kuschlig werden wird. Aushängeschild der Band sind die zwei Fronter Alyse und Oscar. Neben eigenen Songs, die größtenteils der 2023 erschienenen EP Perfect Drug entstammen, performt das Sextett Paper Cut von Linkin Park. Ein solider Auftritt einer jungen Band, von der wir sicherlich noch einiges hören werden.

Als Nächstes geben sich Life Of Agony die Ehre und starten direkt mit Rivers Runs Red ziemlich brachial. Die gesamte Setlist liest sich wie eine Zeitreise, denn alle Songs stammen aus Alben vor der Jahrtausendwende. Das Publikum freut das sehr und rastet förmlich aus! Aber nicht nur die Fans haben Spaß, die Band selbst gibt sich unheimlich gut gelaunt und spielfreudig, sodass man regelrecht Spaß hat, dem Treiben auf der Bühne zuzuschauen. Freie Plätze in den heiligen Hallen des Substages sucht man mittlerweile vergeblich. Und wenn man glaubt, dass ein Publikum, welches zum größten Teil die Vier vorne im Alter stehen hat, nicht weiß, wie man feiert, dann hat man sich ordentlich geschnitten. Joey ermutigt die Fans immer wieder zu mehr Bewegung auf, was natürlich auch direkt in die Tat umgesetzt wird. Während die Fans moshen, tanzt Caputo über die Bühne, wie in jungen Jahren. Klasse Auftritt dieser Alternative Metal Legenden, der mir bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Wer jetzt denkt, dass das schon der Höhepunkt des Abends gewesen sein könnte, liegt allerdings falsch. Biohazard setzen genau da an, wo Life Of Agony aufgehört haben. Urban Discipline erklingt und ab der ersten Sekunde geben die Fans alles! Biohazard schieben What Makes Us Tick und Wrong Side Of The Tracks nach und auch hier wird schnell klar, die Band hält sich größtenteils an die stilprägenden Anfangstage ihrer Geschichte. Billy lässt es sich natürlich nicht nehmen, um mit seinen Fans auf Tuchfühlung zu gehen und so findet man ihn regelmäßig an der Barrikade vor der Bühne. Mittlerweile haben die Securitys im Graben alle Hände voll zu tun, denn immer wieder fliegen Crowdsurfer über die Köpfe der Fans. Hits wie Shades Of Grey und Black Snd White And Red All Over werden vom Karlsruher Publikum mit lautem Beifall angenommen, so allerdings auch Forsaken, ein bisher unveröffentlichter Track vom kommenden Album, dessen Fertigstellung Evan Seinfeld freudig verkündet. Wer Biohazard in der Vergangenheit schon einmal gesehen hat, weiß, dass sie gerne mit Coverversionen ihren eigenen musikalischen Helden Respekt zollen. Heute haben sie sich für We’re Only Gonna Die von Bad Religion entschieden. Mit Hold My Own beenden die Hardcore Veteranen aus Brooklyn ihre Show und ich kann es kaum abwarten, das neue Album zu hören.

Vielen Dank, liebes Substage-Team, dass ich bei dieser intensiven Show dabei sein durfte, die nicht nur mich, sondern auch viele Fans an diesem Abend sehr glücklich gemacht hat.