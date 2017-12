Am Samstag, den 14. April 2018, feiern die Symphonic Metal-Ikonen Epica ihre 1000. Show und spielen zu diesem Anlass im 013 in Tilburg, Holland ein großes Jubiläumsevent. Nach der dänischen Metal-Sensation Myrkur sowie den amerikanischen Progressive Metallern Oceans of Slumber können Epica nun die restlichen Gäste bekanntgeben: So wird das Billing dieses speziellen Konzerts durch die italienischen Maestros von Lacuna Coil, die holländischen Symphonic Metaller Mayan sowie die französische Metalband Nightmare komplettiert. Epicas (bereits äußerst umfangreiche) Terminliste für 2018 gibt es unten.

The Ultimate Principle Tour – Latin America 2018

01.03. ROU Montevideo – Landia

03.03. RCH Santiago – Teatro Caupolicán

04.03. RA Buenos Aires – Teatro Flores

06.03. RA Salta – Teatro del Huerto

09.03. BR Belo Horizonte – Music Hall

10.03. BR São Paulo – Tropical Butantã

11.03. BR Rio de Janeiro – Circo Voador

13.03. BR Porto Alegre – Opinião

14.03. BR Curitiba – Spazio Van

16.03. BR Manaus – Teatro Manauara

17.03. BR Fortaleza – Armazém

18.03. BR Recife – Clube Português do Recife

The United Principle

w/ Myrkur , Oceans of Slumber

06.04. UK Nottingham – Rock City

07.04. UK Glasgow – ABC1

08.04. UK Bristol – o2 Academy

10.04. IRL Dublin – Tivoli

12.04. UK Manchester – o2 Ritz

13.04. UK London – o2 Forum

1000th Show Anniversary

w/ Lacuna Coil, Myrkur, Mayan, Oceans of Slumber, Nightmare

14.04. NL Tilburg – 013

15./16.06. E Zamora – Z! Live Rock Fest

20. – 22.06. N Halden – Tons of Rock

22. – 28.07. SLO Tolmin – Metaldays

25.07. H Székesfehérvár – Fezen Festival

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

17./18.08. CZ Moravský Krumlov – Rock Heart

17./18.08. A Graz – Metal on the Hill

Simone Simons (Sängerin) kommentiert: „Damals anno 2002 hätte keiner von uns geglaubt, dass wir jemals unsere 1000. Show spielen würden! Natürlich wäre das niemals möglich gewesen ohne den endlosen Support unserer treuen Epica Legionen, sodass wir ihnen nun gemeinsam danken wollen mit einem tollen Abend voller cooler Gäste, die mit uns die Bühne teilen!“

Mark Jansen (Gitarrist) fügt hinzu: „Ich erinnere mich noch an unsere allererste Show im 013 von Tilburg, fast als wäre es gestern gewesen. Damals spielten wir im Vorprogramm von Anathema und 16 Jahre später haben wir nun die Ehre an derselben Stelle eine Jubiläumsheadlineshow zu performen! Ohne unsere Fans hätten wir es niemals so weit geschafft, also danken wir euch von ganzem Herzen und hoffen, dass wir uns in Tilburg sehen!“

