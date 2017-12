Am 24. Feburar haben die true Norwegian Balkan Metaller Trollfest via NoiseArt Records ihr neues Album Helluva veröffentlicht. Getreu dem Motto „Alles muss, nichts kann“ (oder so) mixen die eigenwilligen Wesen einmal mehr harten Metal mit Folk, Humppa, Reggae, Tango, Ska, Walzer und was euer Tanzbein auf dem nächsten Saufgelage noch so in Schwung bringt.

Anlässlich dieser Veröffentlichung des neuen Albums wird sich die Band im Frühjahr 2018 auf Europatour begeben, um den Fans das neue Material live vorzustellen! Gemeinsam mit den finnischen Folk-Metal-Superstars Korpiklaani, ihren russischen Kumpanen von Arkona und den holländischen Folk Metallern Heidevolk, werden die Trolls Europas Bühnen heimsuchen. An Wochenenden wird das Programm durch Special Guests erweitert. Alle Details findet Ihr unten!

Die Band hat nun einen offiziellen Tour-Trailer veröffentlicht. Zu sehen gibt es das Video hier.



Trollfest Tourdates:

05.01.2018 JP – Tokyo – Shinjuku BLAZE

06.01.2018 – JP – Osaka – Umeda Banana Hall

10.01.2018 – AUS – Brisbane – Brisbane Crowbar

12.01.2018 – AUS – Sydney – The Bald Faced Stag

13.01.2018 – AUS – Canbera – The Basement

14.01.2018 – AUS – Melbourne – The Evelyn

02.02.2018 – NO – Bergen – Garage

03.02.2018 – NO – Sandes – Tribure

08.02.2018 – NO – Oslo – Rock Hard Café

Korpiklaani

w/ Arkona , Heidevolk, Trollfest

15.02.2018 Belgium Antwerp

16.02.2018 Germany Hamburg

17.02.2018 Germany Oberhausen

18.02.2018 Netherland Amsterdam

19.02.2018 Germany Saarbrücken

20.02.2018 France Paris

21.02.2018 France Nantes

22.02.2018 France Toulouse

23.02.2018 Spain Madrid

24.02.2018 Spain Barcelona

25.02.2018 France Lyon

26.02.2018 Switzerland

27.02.2018 Germany Aschaffenburg

28.02.2018 Germany Berlin

01.03.2018 Czech Republic

02.03.2018 Germany München

03.03.2018 Germany Stuttgart

04.03.2018 Switzerland Pratteln

05.03.2018 Italy Milano

06.03.2018 Austria Salzburg

07.03.2018 Austria Graz

08.03.2018 Austria Vienna

09.03.2018 Germany Leipzig

10.03.2018 Germany Geiselwind

11.03.2018 Germany Hannover

Mehr Dates:

04.07.2018 Germany Ballenstedt

21.07.2018 Germany Buchenbach

Bestellt die physischen und digitalen Varianten von Helluva direkt hier.

