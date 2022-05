Siberian Meet Grinder: diesen Freitag erscheint – „Join The Bear Cult“

Siberian Meet Grinder zählen seit einigen Jahren zu Russlands heißesten Exportschlagern in Sachen harter Musik. Das Metal- / Hardcore-Powerpaket aus der dunklen, schneebedeckten Taiga Russlands hievt sich mit Join The Bear Cult auf das nächste Level und wagt sich tiefer in metallische Regionen: Noch mehr Geschwindigkeit, noch mehr positive Aggression, epischere Melodien und prägnantere technische Kniffs und Riffs als zuvor. Natürlich ohne dabei die Hardcore-Roots und eine große Prise Humor zu vergessen.

SMG sind bekannt dafür die Genre-Grenzen zu sprengen, zwischen melodischen Metal-Riffs und roher Aggression von Hardcore-Punk, mit überraschenden Elementen von Hip-Hop bis Black Metal. Nun reichern sie auf Join The Bear Cult ihren ursprünglichen Sound – also Crossover/Thrash plus Heavyness und Punkrock – mit noch höherer Geschwindigkeit an, mit technischer Raffinesse, mit eingängigen Melodien und epischen Singalongs.

Seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 2012 reisen Siberian Meat Grinder intensiv durch die Welt, teilen die mit Bands wie Agnostic Front, Napalm Death, Municipal Waste, Terror, Deez Nuts, Waste, Nasty, Sick Of It All, Obituary, Sodom und Madball und performen auf einigen der weltberühmten Extrem-Musik-Festivals, darunter Brutal Assault, Resurrection Fest, Boomtown Fair, With Full Force, Jera On Air, Xtreme Fest, Punk Rock Holiday, Groezrock und andere.



Die Band hat zwei Studioalben auf Destiny Records veröffentlicht – Hail To The Tsar und Metal Bear Stomp. Beide Alben erhielten positive Kritiken von Quellen wie Metal Hammer, Fuze, Mass Movement, Ox Fanzine und verbrachten Wochen in den Top-Selling-Positionen der Coretex Records TOP-20.



