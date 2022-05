Mahlstrom Open Air vom 14.07. -16.07.2022 am Herthasee (Vorbericht)

Bands: Black Messiah, Vanaheim, Vorga, Blodtake, Austenit, Agathodaimon, HovesMeute, Finsterforst, Incordia, Act Of Creation, Mighty Dragonlords Of The Promised Land, Dornenreich, Crescent, Bloody Tyrant 暴君 , Grima, Ultar, Guerilla Fist, All Will Know

Ort: Am Herthasee, 56379 Holzappel

Datum: 14.07. – 16.07.2022

Kosten: 45 Euro VVK (Zweitagesticket), 12,00 Euro Camping

Genre: Black Metal, Pagan Metal, Folk Metal, Mittelalter Metal, Post Black Metal, Viking Metal, Death Metal

Besucher: 700

Veranstalter: Hornschleiferei Holzappel

Link: https://mahlstrom-openair.de/

Seine ersten Sporen verdient hat sich dieses noch recht junge Festival mit seinem Debüt 2018. Bereits 2019 konnte das erste Festivaljahr getoppt werden. Für 2020 hatte man für das Mahlstrom Festival ein sensationelles internationales Line-Up in Planung. Leider musste das Festival, wie viele andere Festivals auch, coronabedingt 2020 ausfallen.

Im zweiten Coronajahr 2021 schaffte man es unter Coronabedingungen ein Festival am Herthasee durchzuführen, was alle Erwartungen sprengte. Nicht nur das Wetter spielte mit, sondern auch die Fans, die in Scharen an den Herthasee kamen und so den Veranstalter unterstützte. Wir von Time For Metal durften dabei sein und berichten. Hier könnt ihr euch einen Eindruck vom letztjährigen Festival holen.

Das stark auf Black Metal, Pagan Metal und Viking Metal ausgerichtete Festival in einem genialen Ambiente am Herthasee bei Holzappel im Rhein-Lahn-Kreis möchte dies natürlich in diesem Jahr toppen.

Mit der Bekanntgabe solcher Bands wie Black Messiah, Varnaheim, Finsterfrost und Dornenreich ist ein erster großer Schritt für ein tolles Mahlstrom Festival 2022 bereits getan. Vor allem auf die Österreicher Dornenreich, welche letztes Jahrihr neues Album Du Wilde Liebe Sei herausbrachte und nun das zwanzigjährige Jubiläum ihres legendären Album Her Von Welken Nächten feiert, dürfen sich die Fans freuen. Dornenreich habe ich im letzten Jahr auf dem Prophecy Fest in einem Akustik Set in der Balver Höhle gesehen. Dornenreich solltet ihr wahrlich nicht verpassen.

Exotisch wird es in diesem Jahr mit den Taiwanesen Bloody Tyrant 暴君 und der Band Crescent, mit denen ihr dann den Egyptian Walk üben könnten, denn die kommen aus Ägypten.

Über den genauen Ablauf des Festival haltet euch über die Festivalseite bzw. über die Facebook-Seite des Festivals auf dem Laufenden. Auch in diesem Jahr wird es am Vortag (14.07.) vor den beiden eigentlichen Festivaltagen wieder etwas Besonderes geben.

Hier die direkten links:

Mahlstrom Open Air – Das Metal-Festival am Herthasee (mahlstrom-openair.de)

Mahlstrom Open Air | Facebook