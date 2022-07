Zeke Sky: unterschreibt Vertrag bei Atomic Fire Records, erste Single ‚Say Your Prayers‘ inkl. Lyricvideo enthüllt

Nach seiner Gründung Ende 2021 versprach Atomic Fire Records, neben gestandenen Acts auch neuen, aufstrebenden Bands eine Chance zu geben und unter Vertrag zu nehmen – und diese Ansage hat nach wie vor Bestand! Daher freut sich das Label heute, bekanntgeben zu können, dass der US-amerikanische Multi-Instrumentalist Zeke Sky ab sofort Teil seines Rosters ist. Zeke kombiniert Elemente aus Psychedelic Rock, Progressive Metal, Heavy Metal und Weltmusik, während er mit sämtlichen gängigen Songstrukturen bricht und visionäre Stücke, die ein breites lyrisches Spektrum – von toxischen Liebesbeziehungen bis hin zu königlichen Eroberungszügen – abdecken, schreibt, ohne sich irgendwelchen Einschränkungen oder gar Trends zu beugen. Taucht direkt in sein Universum ein und schaut euch das Lyricvideo zu Say Your Prayers (inkl. Filmmaterial von Allview Cinema and Photography), seinem ersten musikalischen Vorboten, auf YouTube an:

Zeke kommentiert: „Nachdem ich ein paar Jahre lang Musik gemacht habe, so gut es mit meinen eigenen vorhandenen Mitteln eben möglich war, fühlt es sich wirklich fantastisch an, fortan mit Atomic Fire Records zusammenarbeiten zu können. Diese Truppe bewährter Heavy-Metal-Veteran/innen passt einfach wie die Faust aufs Auge zu meiner Musik. Möge unsere gemeinsame Zukunft – geprägt von Mut und harten Klängen – beginnen!“

Atomic-Fire-Records-Geschäftsführer Markus Wosgien ergänzt: „Mit Zeke Sky einen solch begnadeten Künstler in unseren Reihen willkommen heißen zu dürfen, freut uns natürlich enorm. Seine beeindruckende Do-it-yourself-Einstellung und insbesondere seine einzigartige Heransgehensweise an die Musik, die wir alle lieben, ließen uns keine andere Wahl, als ihn an unsere Atomic-Fire-Records-Familie zu binden. Zeke bringt einfach alles mit, was es bedarf, um es ganz nach oben zu schaffen!“

Der oben erwähnte Track, Say Your Prayers, wird zudem auf Zeke Skys kommendem Album, das den Namen Intergalactic Demon King trägt und noch vor Jahresende erscheinen wird, zu finden sein. Weitere Details zu dessen Veröffentlichung wird die Welt schon in Kürze erfahren, haltet die Augen offen!

Zeke Sky ist ein amerikanischer Gitarrist, Pianist, Sänger und Komponist, der im Internet für Furore sorgt, seit seine ersten Videos und Songs 2018 online gingen. Noch im selben Jahr spielte Zeke seine erste Liveshow, als er im Rahmen einer heimischen Aufnahmesession vor King’s X auftrat. Seines (noch) unbekannten Namens zum Trotz, konnte dennoch eine beachtliche Menge jenes obskuren Albums im Netz verkauft werden.

Von besseren Produktionsbedingungen und selbstverständlich aggressiverem Spiel geprägt, ließ Zeke 2019 und 2020 ein paar weitere Singles folgen, die ihm obendrein erstklassige Kritiken, u.a. des Rolling Stone, bescherten.

2021 schloss er schließlich die Arbeiten an seinem Labeldebüt, das noch 2022 veröffentlicht werden wird, ab. Der Weg dieses jungen Komponisten kennt definitiv nur eine Richtung: steil nach oben! Zeke ist mehr als bereit, sich jeglichen Herausforderungen zu stellen, um am Ende des Tages die wohlverdienten Früchte seiner harten Arbeit einzufahren.

Zeke Sky sind:

Zeke Sky – Gitarre, Klavier, Synthesizer, Bass, Gesang

Adam Pierson – Schlagzeug

