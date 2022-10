Zeke Sky: veröffentlicht dritte digitale Single aus Labeldebüt »Intergalactic Demon King«

In fünf Wochen, am 11. November 2022, wird der US-amerikanische Multi-Instrumentalist Zeke Sky sein Atomic-Fire-Records-Labeldebüt veröffentlichen und während die Tage immer kürzer werden, beschert Zeke den Fans heute einen musikalischen Lichtblick in Form einer weiteren Single aus jenem Werk, deren Titel passenderweise Light The Sky lautet. Erneut von AllView Cinema & Photography produziert, kann das Musikvideo zu diesem neuen, einmal mehr von äußerst virtuosem Gitarrenspiel geprägten Stück hier auf YouTube angeschaut werden:

Zeke kommentiert: „Light The Sky handelt von einem ewigen Feind, der einem mit fester Entschlossenheit begegnet; jener Feind, der die Erde mit seinen Schritten erbeben lässt und Flüsse zum Erliegen bringt. Dies ist mein passender Kampfschrei, um ihm nicht aussichtslos entgegenzutreten.“

