Zeke Sky: präsentiert Musikvideo zu digitaler Titeltracksingle und gibt weitere »Intergalactic Demon King«-Albumdetails bekannt

Vor wenigen Wochen hat der US-amerikanische Multi-Instrumentalist Zeke Sky seine Vertragsunterzeichnung bei Atomic Fire Records bekannt gegeben. Eine neue Partnerschaft, in deren Rahmen er endlich sein Debütwerk veröffentlichen wird – und dazu enthüllt er heute weitere Details: Die Intergalactic Demon King betitelte Scheibe, die am 11. November 2022 in die Läden kommen wird ab und ab sofort vorbestellt werden kann, beinhaltet elf Tracks, die Zeke in Zusammenarbeit mit Kevin Antreassian, der zudem für Aufnahme, Mix und Mastering der Songs verantwortlich war, in den Backroom Studios aufgenommen hat. Das fantasievolle Artwork zur Platte wurde von Dafid Rizal (Insect Decay) beigesteuert.

Doch damit nicht genug: Zur Feier des Tages präsentiert Zeke obendrein ein brandneues Musikvideo zum Titeltrack des Albums, der gleichzeitig die zweite Singleauskopplung daraus darstellt. Der Clip, der mit Videomaterial von Allview Cinema And Photography aufwartet, kann hier auf YouTube angeschaut werden:

Zeke bezieht Stellung: „Intergalactic Demon King ist mein musikalischer Monolith, eine Art Tribut an die Rigorosität der Barbaren, aber auch an die Gerissenheit des zivilisierten Volkes. Beide Gruppen besitzen einen rechtmäßigen Platz in diesem Song und vor allem auch im Herrschaftsgebiet eines jeden großen Königs.“

Intergalactic Demon King Tracklist:

01. Overture

02. On The Tip Of The Tongue

03. Light The Sky

04. Intergalactic Demon King

05. Level The Heights

06. Light In The Hollow

07. Firewitch Forever

08. Faith And Sorrow

09. Endlessly Forever

10. Say Your Prayers

11. LionHeart

