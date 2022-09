Blue Sky Theory: Video zu „For A Friend“ veröffentlicht

Nun ist es also so weit. Blue Sky Theory veröffentlichen das Video zu For A Friend. Die Schnipsel der letzten Tage haben die Vorfreude geweckt und die Spannung steigen lassen. Das gesamte Video ist eine gelungene Mischung aus schwarz-weißen Bildern um Sänger Patrick Timmermann und einigen wenigen blauen Farbtupfern. Aber seht, vor allem hört selbst. Der Song selbst ist mit gut fünf Minuten ein Zeugnis der Vielfältigkeit von Blue Sky Theory. Ein Anhören des Albums We Are The Sky lohnt sich.

Hier kommt ihr zu unserem Review zu We Are The Sky: