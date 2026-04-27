Derhb: veröffentlichen düstere Metalcore-Single „Narben“ über Kindheitstraumata

Schonungslos und düster: Die Bremer Metalcore-Band Derhb veröffentlicht mit ihrer neuen Single „Narben“ ihren bislang härtesten und persönlichsten Song. Der Track setzt sich kompromisslos mit Kindheitstraumata, familiärer Gewalt und dem Schweigen darüber auseinander – roh, ehrlich und ohne Beschönigung.

Musikalisch zeigt sich die Band deutlich verändert: härter, dunkler und mit massiver Produktion, um der Schwere des Themas gerecht zu werden. Narben versteht die Band als emotionalen Abschluss der Vergangenheit und zugleich als Neuanfang.

Neben der musikalischen Botschaft ruft Derhb dazu auf, über Schmerz zu sprechen und Hilfe anzunehmen. Parallel zur Veröffentlichung plant die Band weitere Live-Aktivitäten, darunter das Wesermosh Festival am 16. Mai in Bremen.