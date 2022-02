Jera On Air: Line-Up Änderungen für 2022

Grünes Licht und der Countdown bis zum Jera On Air 2022 (am 23. bis 25. Juni in Ysselsteyn, nahe der hiesigen Grenze), läuft.

Nach der Pandemie-bedingten Absage des Festivals in 2020 und 2021, wird die Party in diesem Jahr größer und härter denn je!

Rise Against, The Offspring, Bad Religion und The Hives sind nur einige der klangvollen Namen auf dem mit Hochkarätern besetzten Poster, das aufgrund von einigen kurzfristigen Absagen zuletzt ein paar freie Stellen bereit hielt: Hatebreed, Of Mice & Men, Modern Life Is War, Walls Of Jericho und Dreamstate können im Frühsommer leider nicht wie geplant die Jera-Bühnen entern.

Doch die sympathische Booking-Crew hat alles in die Waagschale geworfen, um für adäquaten Ersatz zu sorgen und mit Comeback Kid, Madball, No Turning Back und Holding Absence bereits vier mehr als würdige Ersatzbands zu finden.

Der letzte noch offene Posten soll schon bald ebenso hochklassig gefüllt werden! Eine weitere gute Nachricht ist, dass die niederländische Formation Beachdog als Bonus hinzugefügt wurde.

Die Tickets fürs Jera On Air 2022 gibt es unter www.jeraonair.nl!

Nach Tagen aufgeteilt liest sich das Billing nun wie folgt:

Donnerstag: U.a. The Hives, Ska-P, Life Of Agony, Suicidal Tendencies, Madball, Boysetsfire, Hang Youth, Malevolence, Bob Vylan, Beach Dog, Crafter

Freitag: U.a. The Offspring, Beartooth, While She Sleeps, Stick To Your Guns, Turnstile, Bury Tomorrow, Ignite, Silverstein, Anti Flag, Lionheart, Nasty, Crossfaith, Crystal Lake, Being As An Ocean, Trash Boat, No Turning Back, Spanish Love Songs, Belvedere, Tim Vantol, Higher Power, Jesus Piece, Loathe, Clowns, Blowfuse, Seeyouspacecowboy, Faintest Idea, Rotzak, La Armada

Samstag: U.a. Rise Against, Bad Religion, Bullet For My Valentine, Killswitch Engage, Comeback Kid, August Burns Red, Knocked Loose, Neck Deep, Terror, No Fun At All, Counterparts, Good Riddance, Get The Shot, Incendiary, Jaya The Cat, Cigar, Drain, Eskimo Callboy, For The Fallen Dreams, Holding Absence, Hot Milk, Stake, Another Now, The Hell, Vein.fm, Main Line 10, Mayleaf, Mark Of Chaos