Nightwraith: veröffentlichen Video zu „Hedonic Adaptation“

Die amerikanische Melodic-Death-Metal-Band Nightwraith hat ein offizielles Video zum Song Hedonic Adaptation geteilt. Der Track stammt aus dem neuen Full-Length Offering, das am 25. März über Reaping Scythe Records veröffentlicht wird.

Nightwraith ist eine Band aus Denver, die das Genre mit einem vielseitigen und intuitiven Ansatz erforscht. Ihre Musik umfasst ergreifende Themen: das Erhabene in der Natur suchen, in einer trügerischen Welt echt sein und mit der Idee des Todes leben – Konzepte, die uns alle als Menschen vereinen. Mit eindringlichen Melodien und triumphalen Hymnen bietet Nightwraith den Zuhörern eine klangliche Pilgerreise in das Herz des Menschseins.

Nightwraith wurden von einer Vielzahl von Bands und Genres inspiriert und klanglich zu etwas wirklich Einzigartigem verfeinert: „Es ist, als hätten wir all die schweren Parts von Bands wie Carcass und Enslaved genommen und sie mit der Wärme klassischer Bands wie Thin Lizzy und Blue Oyster Cult kombiniert“, erklärt Ben. „Es hat wirklich Spaß gemacht, Rockgitarren- und Orgelklänge in ein Genre einzufügen, das diese Art von Klängen normalerweise vermeidet.“

Darüber hinaus ist das Songwriting auf Offering bewusst, prägnant und durchdacht, bleibt aber heavy genug, um das Death Metal-Publikum zu erfreuen, für das es bestimmt war.

Während Nightwraith sich weiterentwickeln, ist klar, dass sich ihre Ambitionen bald auszahlen werden. Das Angebot ist ausdrucksstark, einfallsreich, fröhlich, traurig und wird seine Zuhörer sicherlich inspirieren.

Musik und Texte stammen von Benjamin Pitts und Nightwraith. Das Album wurde von Jacob St. Amand entwickelt, gemischt und produziert. Alle Instrumente wurden von August bis Oktober 2021 in The Shadow Temple in Denver (CO) aufgenommen. Von Pete deBoer in den World Famous Studios auf 1/2″ Tape gemastert. Artwork von Jerianne Fulton. Gastgesang bei The Snake And The Rope von Grant Netzorg.

Das Album kann als Jewel Case, farbiges 180-g-Vinyl und Kassette auf https://reapingscytherecords.com/ vorbestellt werden, während ihr bei Amazon in der digitalen Version vorbestellen könnt.

Offering Tracklist:

1. Offering

2. Hedonic Adaptation

3. Beguiler

4. Genesthai

5. The Great Acceleration

6. Shavano

7. Maranasati

8. The Snake And The Rope

Line-Up:

Benjamin Pitts – Gesang, Gitarre

Igor Panasewicz – Gitarre

Caleb Tardio – Tastaturen

Jerry Hilger – Bass

Isidro ‘Spy’ Soto – Schlagzeug

Nightwraith online:

https://www.facebook.com/NightWraith-1864743917133967

https://www.instagram.com/nightwraithband/