A Chance For Metal – Festival Open Air 2022: steigt aam 06.05 und 07.05.2022

Nachdem der Veranstalter Festival Pandemie bedingt zweimal verschieben mussten, findet dieses am 06.05 und 07.05.2022 endlich wieder auf dem Gelände des JUZ Live Club in Andernach als Open Air statt. Das A Chance For Metal Festival definiert sichweiterhin als Underground-Festival,bei dem nicht der Name oder der Bekanntheitsgrad der Acts im Vordergrund stehen, sondern der Gedanke, ein Szene-Event von Metal-Fans für Metal-Fans zu realisieren. Der kommerzielle Aspekt wird dabei in den Hintergrund gedrängt und durch die Authentizität der Underground-Metalszene ersetzt, die ein essenzieller Teil dieses Festivals ist und auch immer bleiben wird. Es geht darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben und zu zeigen, dass dies auch möglich ist, ohne 100 Euro für ein Ticket und sechs Euro für ein Bier zu zahlen. Dem zufolge halten die Veranstalter, weiterhin an der Linie fest und bieten viel Festival für wenig Geld. Der Vorverkauf startet jetzt. Tickets können ab diesem Zeitpunkt per Mail unter headquarter@acfm.info bestellt oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim Kulturpunkt der Stadt Andernach erworben werden. Das Kulturamt der Stadt Andernach ist offizieller Sponsorpartner der Veranstaltung. Das Festivalticket inklusive Camping kostet 40Euro, der Preis an der Abendkasse beträgt50Euro.Ein frühzeitiger Ticketerwerb lohnt sich also. Weitere Informationen gibt es unter www.acfmf.de und auf Facebook: www.facebook.com/ACFMF.

Die Festivalbesucher des letzten ACFM haben wieder das Billing dieses Festivals durch Einwurf ihrer Wunschzettel in die berüchtigte Bandbox bestimmt. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie dabei auf Bands setzen, die bereits in den vergangenen Jahren am gleichen Ort überzeugen konnten, so wie die Thrasher von Pripjat oder die Essener Greydon Fields. Mit u.a. Septagon und der True Metal-Ikone Sacred Steel sind aber auch bockstarke Combos am Start, die sich bei uns bisher noch nicht die Ehre gegeben haben. Der ursprünglich vorgesehene Headliner Crossplane musste auf Grund einer Terminkollision leider absagen, allerdings konnte mit Motorjesus ein adäquater Ersatz gewonnen werden. Das gesamte Billing sieht wie folgt aus: Motorjesus, Pripjat, Sacred Steel, Greydon Felds, Sleeper`s Guilt, Incertain, Snakebite, Crusher, Desolate Throne, Liverless, Redgrin, Stone Blind, Tempest und In From The Storm.