Jera On Air: zweite Bandwelle – 20 neue Bands für 2026; Architects & A Day To Remember live in Ysselsteyn

Jera On Air 2026 erweitert das mit u.a. The Offspring, Papa Roach, Rise Against bereits hochkarätig bestückte Line-Up um weitere Highlights!

Frisch von der äußerst erfolgreichen 31. Festival-Ausgabe erholt bereitet sich die Jera On Air-Crew seit einigen Wochen bereits mit voller Kraft auf 2026 vor. Vom 25. bis 27. Juni wird das kleine Dorf Ysselsteyn im Süden der Niederlande, und direkt hinter der Grenze gelegen, erneut zum Epizentrum für Punk-, Hardcore- und Metalcore-Fans aus der ganzen Welt.

Über die erste Bandwelle setzte die JOA-Booking-Crew mit Schwergewichten wie u.a. The Offspring, Papa Roach, Rise Against und All Time Low unmittelbar Ausrufezeichen!

Mit zwanzig weiteren Highlights nimmt das größte alternative Festival der Benelux-Region jetzt noch mehr Gestalt an und schürt die Vorfreude auf eine legendäre 32. Ausgabe.

Macht euch bereit für absolutes Chaos: Architects und ADTR kommen zum Jera On Air 2026!

Gerade als man dachte, der Hype um das Jera On Air 2026 könnte nach der Ankündigung von The Offspring, Papa Roach, Rise Against und All Time Low kaum größer werden, kündigt das Festival eine weitere Welle von Namen veröffentlicht – und die sind der Wahnsinn!

Macht euch bereit für Architects, A Day To Remember und Trivium – drei absolute Powerhouses, die chaotische, schweißtreibende und unvergessliche Liveshows garantieren. Dazu kommen noch 17 weitere Killer-Acts wie Alexisonfire, Basement, Converge, Hatebreed, Hollywood Undead, Periphery, Soft Play und viele mehr… Es ist offiziell: Jera On Air 2026 wird pure Extase!

Architects ebnen die Spielwiese!

Architects sind keine Unbekannten beim Jera On Air – und wer die Metalcore-Titanen schon einmal live gesehen hat, weiß genau: Die britische Dampfwalze rockt auch die größten Hallen und Arenen. Im nächsten Sommer bringen sie ihre unaufhaltsame Energie direkt nach Ysselsteyn.

Freuen wir uns auf eine Wall Of Sound, Circle Pits von der Größe kleiner Länder und Frontmann Sam Carter, der sich über einem Meer von Fans die Lunge aus dem Leib schreit. Wenn Architects die Bühne betreten, ist Stillstehen keine Option.

A Day To Remember & Trivium = garantiertes Chaos

A Day To Remember haben ihren ureigenen Mix aus Pop-Punk und Metalcore perfektioniert – und der hat es in sich. Ihr neues Album Big Ole Album Vol. 1 zeigt, dass sie weiterhin Grenzen überschreiten und eingängige Hooks mit brutalen Breakdowns verbinden. Von All I Want bis The Downfall Of Us All ist jedes ADTR-Set eine riesige Singalong-Party.

Dazu gesellen sich mit Trivium schlicht und einfach echte Legenden. Mit über 20 Jahren Erfahrung haben die Schwergewichte aus Florida auf ihrer Co-Headliner-Tour mit Bullet For My Valentine bewiesen, dass sie immer noch eine der explosivsten Live-Bands der Szene sind. Ihr Set beim Jera On Air 2026? Es verspricht schon jetzt, eines für die Geschichtsbücher zu werden.

Das Jera On Air ist nicht nur ein Festival – es ist ein dreitägiges Fest der Heavy-Metal-Kultur. Ob Punk- und Ska-Vibes von Bands wie The Flatliners oder Talco, das brutale Energielevel von End It oder Combust oder knallharten Riffs von Hatebreed und Periphery: Hier ist für jeden etwas dabei.

Schnappt eure Freundinnen und Freunde, packt das Zelt ein und macht Euch bereit für das lauteste Wochenende des Jahres

Jera On Air

Line-up 2026 (A–Z)

A Day To Remember – Alexisonfire – All Time Low – Architects – Basement – Bury Tomorrow – Combust – Converge – Desolated – Distant – End It – Fiddlehead – Gridiron – Hatebreed – Ho99o9 – Hollywood Undead – Ignite – Imminence – Jaya The Cat – Magnolia Park – Malevolence – Mouth Culture – Papa Roach – Pennywise – Periphery – Rise Against – Set It Off – Soft Play – Speedway – Talco – The Ataris – The Baboon Show – The Flatliners – The Menzingers – The Offspring – Thrown – Trivium – TX2 – Wargasm

Tickets & Infos:

Mit den ersten vierzig bestätigten Bands läuft der Countdown für Jera On Air 2026 weiter. Der reguläre Ticketverkauf ist jetzt auf www.jeraonair.nl bereits in vollem Gange und die Tickets gehen angesichts des überwältigenden Line-Ups rasend schnell.

Weitere Ankündigungen zum Line-up und Details zum Festival, einschließlich Camping und Einrichtungen, werden in den kommenden Monaten folgen.