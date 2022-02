Amorphis: ‚Halo‘ steigt auf Platz 1 der finnischen Charts ein

Aufregende Wochen liegen hinter den finnischen Metal-Legenden Amorphis: Nicht nur stieg ihr neues Album Halo direkt auf Platz 1 der finnischen Charts ein, auch in weiteren Ländern konnte die Truppe große Top 10-Erfolge feiern:

#1 Finnland

#3 Deutschland

#3 Schweden (physisch), #2 (Hard Rock)

#4 US (Current Hard Music Albums)

#4 Schweiz

#4 UK Rock Metal charts

#7 Österreich

Die Bandmitglieder, ihr Team und das Label möchten sich herzlich bei allen treuen Fans bedanken, die Halo kauften und nun ist endlich die Zeit gekommen, dass Amorphis wieder die Bühnen betreten. Am 13. April startet die Halo North American Tour und Oregons Black Metal Senkrechtstarter Uada stießen ganz frisch als Support Act zu der Tour mit Sylvaine und Hoaxed hinzu.

Außerdem erschien der letzte Teil der Studiodokumentation, in dem Langzeitproduzent Jens Bogren über seine besondere Beziehung zu Amorphis spricht, weshalb er derjenige ist, der auswählt, welche Songs es auf das Album schaffen, und wie er unter den schwierigen Corona-Restriktionen und Einreisestopps schaffte, auch teilweise über Remote mit allen zu arbeiten. Seht den Trailer hier:

Bestellt oder streamt Halo unter der Adresse: https://music.atomicfire-records.com/halo

Amorphis – Halo Nordamerika Tour 2022:

mit Uada, Sylvaine und Hoaxed

13.04. New York, NY – Gramercy Theatre*

14.04. Worcester, MA – The Palladium*

15.04. Montreal, QC – Club Soda*

16.04. Toronto, ON – The Opera House*

18.04. Millvale, PA – Mr. Smalls Theatre

19.04. Joliet, IL – The Forge

20.04. Minneapolis, MN – Skyway Theatre

22.04. Denver, CO – The Oriental Theater

23.04. Salt Lake City, UT – Soundwell

25.04. Portland, OR – Hawthorne Theatre

26.04. Vancouver, BC – The Imperial

27.04. Seattle, WA – El Corazon

29.04. Berkeley, CA – The UC Theatre

30.04. Los Angeles, CA – El Rey Theatre

01.05. Mesa, AZ – The Nile Theater

03.05. Austin, TX – Come and take it Live

04.05. Dallas, TX – Amplified Live

06.05. Atlanta, GA – Center Stage (The Loft)

07.05. Tampa, FL – The Orpheum

08.05. Orlando, FL – The Abbey

10.05. Charlotte, NC – Neighborhood Theatre

11.05. Richmond, VA – The Broadberry

12.05. Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

(* = nur Uada und Hoaxed)

04.06. FI Rockfest – Hyvinkää

18.06. CH Pratteln – Z7 Wild Dayz

19.06. BE Dessel – Graspop Metal Meeting

24./25.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival

02.07. FI Helsinki – Tuska

07.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

08.07. BG Chelopech – Wolf Fest

28.-30.7. FI Kuopio – Kuopiorock

05.08. FI Pori – Porispere

06.08. FI Jämsä – Himos Metal Festival

17.-20.08. DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

Unsere Meinung zu Halo könnt ihr hier nachlesen. Zudem hatte unser Time For Metal Redakteur Kay L. die Möglichkeit, mit Santeri Kallio ein Interview zu führen: