VNV Nation: haben neues Album „Electric Sun“ veröffentlicht

VNV Nation ist ein alternativ-elektronisches Musik-Project aus Hamburg, das von dem aus Dublin stammenden Ronan Harris in den Rollen des Sängers, Songwriters und Produzenten geleitet wird.

VNV begnügt sich nicht damit, in irgendein Subgenre zu passen, sondern verbindet poetische, zum Nachdenken anregende Texte mit einem Sound, der von hymnischem Indie-Electronic über Underground-Dance-Beats bis hin zu gefühlvollen symphonischen Balladen und darüber hinaus reicht.

Die Liveshows sind legendär für ihre Energie und positiven Emotionen und ziehen eine treue Fangemeinde aus dem gesamten musikalischen Spektrum zu ausverkauften Touren und Headliner-Auftritten auf Festivals in Europa und Amerika an.

Die letzten vier Alben von VNV Nation erreichten die Top 10 der Media Control Album Charts und die Top 5 in verschiedenen US Billboard Charts. Das letzte Album Noire (2018) erreichte Platz 4.

Das neue Album Electric Sun ist die bisher am meisten erwartete und ehrgeizigste Veröffentlichung. Vom ersten Titeltrack an betritt das Album musikalisches Neuland auf cineastischem Niveau. Organischer, symphonischer und lyrisch direkter als die Vorgängeralben, thematisiert es den Weg unserer Welt und lädt den Hörer ein, sich zu fragen, wohin wir gehen. Die musikalische Entwicklung und Reife dieses Albums sind unverkennbar. In seiner Mischung aus Dunkelheit und Licht bleibt das Album bis zur letzten Note kraftvoll, aufschlussreich und gefühlvoll. Die Vorab-Singles, die ethereal Indie-Hymne Before The Rain und der lyrische gefeierte Dancefloor-Hit Wait, wurden in der ganzen Welt der alternativen Musik gelobt, während Tracks wie Run, The Game, Artifice und der Tour-Hit Prophet nur einige der Songs sind, die Fans und neue Hörer gleichermaßen immer wieder hören werden. Electric Sun ist ein Soundtrack für einen Film, der noch nicht gedreht wurde.

Vier Titel wurden von den Fans mit überwältigendem Lob bedacht, als sie im März auf der Europatournee vor der Veröffentlichung live aufgeführt wurden. Bei einer Reihe von ausverkauften Konzerten in Deutschland kamen 30-50% mehr Zuschauer als bei den vorherigen großen Tourneen des Künstlers, die Menschen aus allen Genres und Lebensstilen zu den einzigartigen Live-Events lockten. Die Europatournee geht noch bis Ende Mai weiter, bevor sie nach Nordamerika und auf andere Kontinente geht.

VNV Nation Tourdaten:

5 May 23 DE Köln E-Werk

6 May 23 DE Berlin Columbiahalle Sold Out

7 May 23 NL Amsterdam Melkweg

8 May 23 BE Sint-Niklaas De Casino Sold Out

10 May 23 PL Warsaw Progresja

11 May 23 CZ Prague Futurum

19 May 23 ES Barcelona Sala Apolo

20 May 23 ES Madrid Sala Mon

25 May 23 UK Birmingham The Mill

26 May 23 UK London Electric Ballroom

27 May 23 UK Manchester Academy 2

28 May 23 UK Glasgow Garage

25 Dec 23 Darkstorm Festival Stadthalle 09111 Chemnitz

VNV Nation online:

Facebook

Instagram

Website