“Schwarz wird der Strand!“

Eventname: Plage Noire Festival 2018

Bands: ASP, Mono Inc., Megaherz, Zeromancer, Ost+Front, Solar Fake, Noisuf-X, Chrom, Eden Weint Im Grab, VNV Nation, Subway To Sally, Blutengel, Lord Of The Lost, Suicide Commando, Die Krupps, Diorama, Centhron, Absurd Minds, Unzucht, Schwarzer Engel

Ort: Ferienpark Weissenhäuser Strand

Datum : 27. + 28. April 2018

Kosten: Zwei Übernachtungen inkl. Festivalticket pro Person 149 € bis 339 €, je nach Zimmerkategorie. Dazu kommt eine Buchungsgebühr und Kurtaxe. Diese Kontingente sind allerdings bereits ausgeschöpft. Es gibt nur noch Tagestickets: Freitag 65 €, Samstag 75 €

Genre: Dark Rock, Gothic Rock, Neue Deutsche Härte, Elektro Pop, Industrial Pop, Mittelalter Rock, Heavy Metal,

Besucher: ca. 2000

Veranstalter : FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

Link: www.plagenoire.de

Nach 2009 wird zum zweiten Mal am Weissenhäuser Strand das dunkle Festival Plage Noire gefeiert. Der Name ist auf eine alte Legende zurückzuführen. Eine Frau wartet auf ihren bei einer Kaperfahrt verschollenen Geliebten. Er kehrte niemals heim und so taucht sie einmal im Jahr als weiße Frau auf, um nach ihm Ausschau zu halten. Dabei färbt sich der Strand schwarz. Diese traurige Geschichte wurde als Anlass genommen, um das Festival Plage Noire, schwarzer Strand, zu nennen. Die Ferienanlage Weissenhäuser Strand ist die richtige Location dafür. Hier wird, wie schon für das Metal Hammer Paradise, Musik, Komfort und Strandnähe zusammengebracht. Die meisten auftretenden Bands sind aber, im Gegensatz zum anderen Festival, eher der dunkleren Szene zuzuordnen. Somit wird es nicht nur am Strand schwarz, sondern auch bei dieser Veranstaltung. Untergebracht in kleinen Appartements oder komfortablen Hotelzimmern, lässt sich bequem am Event teilnehmen. Wer es noch exklusiver haben möchte, kann sich ein VIP-Angebot auswählen und hat weitere Vorteile, wie eine eigene erhöhte Zuschauertribühne. Für alle gelten aber die Wellnessangebote im benachbarten Badetempel sowie das reichhaltige gastronomische Angebot und somit kann der Aufenthalt wie ein kleiner Urlaub genossen werden.

Dazu sind bis jetzt mehr als 25 national und international bekannte Gruppen und Einzelkünstler im Billing zu finden. Diese verteilen sich auf drei Bühnen und liefern zum Indoor Gothic Festival die passenden musikalischen Darbietungen. Unter anderem dabei, ASP, die bestimmt wieder dem schwarzen Schmetterling huldigen und Mono Inc., die Songs aus ihrer langjährigen Karriere präsentieren werden. Wenn da mal nicht die kürzlich erschienene CD Symphony Of Pain Pate steht. Des Weiteren können wir uns auf Megaherz freuen, die mit einer gewissen Härte bereits beim letztjährigem Baltic Open Air überzeugen konnten. Für melodisch, metallische Klänge sorgen dann Zeromancer aus Norwegen. Außerdem noch dabei: die Dark Rocker Unzucht, und für Elektro Klänge sorgen Noisuf-X. Gespannt darf man auf die Gothic Kreativlinge Eden Weint Im Grab sein und die Jungs von Ost+Front werden mit gewohnt harten Riffs ihren Brachialrock zum Besten geben.

Für den mittelalterlichen Part werden Subway To Sally zuständig sein, während für die poppigeren Elektrobeats VNV Nation sorgen. Auch Die Krups aus Düsseldorf haben bereits ihr Kommen angekündigt. Der Gothic Rock dürfte wieder eindrucksvoll von Lord Of The Lost dargeboten werden, die in diesem Zusammenhang ihren neuen Schlagzeuger Niklas Kahl nun auch offiziell vorstellen können. Er war ja bereits länger als Gastdrummer dabei und hat nun bekanntlich für die Ablösesumme von 20 Billiarden Euro und einer Kiste Astra Erdling für Lord Of The Lost verlassen.

Da Sonic Seducer dieses Festival präsentiert, ist die Range der auftretenden Gruppen breit gestreut. Unter anderem sind noch die Dark Waver Blutengel mit von der Partie. Auch Suicide Commando, das Projekt des Belgiers Johan Van Roy, dürfte in der Elektro Ecke für Freude sorgen. Die mir gänzlich unbekannten Solar Fake tendieren ebenfalls in den Elektrobereich. Das gilt auch für Chrom, Diorama und Centhron. Der alternativ Fan wird mit Absurd Minds aus Dresden beglückt, die bereits seit 22 Jahren diesem Stil treu geblieben sind. Schwarzer Engel sorgen dann nochmals mit Neue Deutsche Härte für die Headbanger. Viele unterschiedliche Genres werden hier angeboten und somit dürfte für jeden etwas dabei sein. Da noch vier Monate bis zum Festival ins Land ziehen werden, sind, so der Veranstalter, noch weitere namhafte Gruppen zu erwarten.

Wer den künstlerischen Darbietungen entfliehen möchte, kann ausgiebige Spaziergänge am Strand machen, denn im April kann es schon richtig schön an der Ostsee sein. Natürlich ist es immer schön an der See, aber eventuell haben wir auch gutes Wetter. Im Ferienzentrum werden, neben der auf diese Zielgruppe zugeschnittenen Mode, auch passender Schmuck und notwendiges Accessoire angeboten. Da meist bei Festivals auch Tonträger erworben werden können, sind diese eine gute Unterlage für die hoffentlich angebotenen Autogrammstunden. Da können die Fans ihre Favoriten treffen, mit ihnen plauschen und die erworbenen Schätze signieren lassen. Durch all diese Maßnahmen wird ein gutes Rahmenprogramm geboten. Wer auf die Mode steht, wird sicherlich viele entsprechend angezogenen Damen und Herren sehen, die diesem Schick frönen. Für weitere Informationen kann ich nur die Seite www.plagenoire.de empfehlen. Hier werden alle Angebote und auch die Running Order zu finden sein.

