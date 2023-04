Clarity ist der bisher längste Song des Karlsruher Screamo-Trios Lypurà und der Closer ihres neuen Albums ć, das am 26.05. bei Through Love Records erscheint.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Song präsentiert alle Facetten ihres Screamo-Sounds und ist eine paradoxe Metapher darüber, einerseits sein eigener Anker der Sicherheit und andererseits aber auch das Wasser zu sein, das dich vom Ufer wegzerrt.

Water vs. Anchor – ja, der Song ist außerdem eine Verneigung vor der NY-Screamo-Band On The Might Of Princes.