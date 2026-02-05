Lion’s Share: veröffentlichen offizielles Video zur neuen Single „Pentagram“

Die schwedischen Heavy-Metal-Veteranen Lion’s Share setzen ihre Comeback-Kampagne fort und veröffentlichen Pentagram, den Eröffnungstrack ihres lang erwarteten Albums Inferno, das am 27. März 2026 über Metalville erscheint.

Pentagram eröffnet Inferno mit einem dunklen, kompromisslosen Sound. Musikalisch überzeugt der Song mit klassischer Heavy-Metal-Attitüde, scharfen Riffs, eindringlichem Gesang und einer finsteren Note, die ihn zu einem perfekten Einstieg in das Albums macht.

Sänger Nils Patrik Johansson erklärt die Inspiration hinter dem Text: „Der Song wurde von einem Kollegen von mir inspiriert – einem schrulligen Mann in den Sechzigern, der ein großer Fan von Heavy Metal und Black Metal ist. Irgendwann beschloss er, Satanist zu werden. Da er seinen christlichen Vornamen nicht behalten wollte, drehte er einfach die Buchstaben um und ließ sich offiziell einen neuen Namen registrieren. Ich fand das Ganze sowohl düster als auch urkomisch und schrieb einen Text darüber. Natürlich war er unglaublich stolz, als er herausfand, dass ihm ein Song gewidmet war.“

Gitarrist Lars Chriss fügt hinzu: „Pentagram war die naheliegende Wahl als Eröffnungstrack für Inferno. Der Song definiert sofort die Atmosphäre des Albums – düster, heavy und direkt auf den Punkt. Er stimmt den Hörer von der ersten Sekunde an auf das Album ein.“

Das begleitende Schwarz-Weiß-Video wurde im November 2025 unter der Regie von Tom Wouda gedreht. Mit rauen, schnell geschnittenen Aufnahmen, die in einer industriell anmutenden Werkstatt voller Ketten und schwerer Maschinen gedreht wurden, vermittelt das Video eine modernisierte Painkiller-Stimmung, die perfekt zur dunklen und bedrohlichen Atmosphäre des Songs passt.