The Black Crowes: exklusive Deutschlandshow im Ehrenhof des Residenzschlosses Rastatt am 5. Juli 2026

Am 5. Juli 2026 wird die legendäre Rockband im einzigartigen Ambiente des Ehrenhofs des Residenzschlosses Rastatt auftreten – ein einmaliges Konzerterlebnis unter freiem Himmel.

Als Support sind A Thousand Horses aus Nashville dabei.

Nach ihrer gefeierten Wiedervereinigung stehen The Black Crowes erneut auf der Bühne, um ihre unverwechselbare Mischung aus Rock, Blues und purer Energie zu zelebrieren. Für Fans klassischer Rockmusik dürfte dieses exklusive Open-Air-Konzert ein absolutes Highlight werden.

RBK Fusion presents

The Black Crowes

+ Support: A Thousand Horses

Ehrenhof Residenzschloss Rastatt

So. 05.07.2026

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Über The Black Crowes:

The Black Crowes zählen zu den ikonischsten und kompromisslosesten Rock-&-Roll-Bands ihrer Generation – geprägt von roher Energie, souligem Charisma und einem Songkatalog, der Generationen von Musikliebhabern beeinflusst hat.

Seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2019 haben die Robinson-Brüder das Feuer neu entfacht, das sie einst zu einer globalen Kraft gemacht hat. Mit mehr als 150 Konzerten in 20 Ländern begeisterten sie weltweit ihre Fans und bewiesen dabei, dass ihr unverwechselbarer Sound nichts von seiner Wucht eingebüßt hat.

Ihre Karriere ist gespickt mit zeitlosen Alben, legendären Tourneen und einem furchtlosen Geist, der Musikliebhaber und Musiker gleichermaßen inspiriert. In den letzten Jahren erhielten The Black Crowes ihre erste GRAMMY-Nominierung seit über drei Jahrzehnten für das Album Happiness Bastards (Beste Rockplatte) sowie eine Nominierung für die Rock and Roll Hall of Fame 2025 – Auszeichnungen, die ihre anhaltende Relevanz und ihren nachhaltigen Einfluss unterstreichen.

Zum 25. Jubiläum ihrer legendären Auftritte mit Jimmy Page veröffentlichte die Band im März 2025 die neu aufgelegte Live-Version des gefeierten Albums Jimmy Page & The Black Crowes: Live At The Greek.

Getreu ihrem Stil bleiben The Black Crowes dem rohen, ungefilterten Rock & Roll verpflichtet – rau, laut und direkt. Keine Effekthascherei, kein Glamour – nur purer Rhythm and Blues in seiner besten Form.

Über A Thousand Horses:

A Thousand Horses sind bekannt für ihre explosiven Rock-Live-Shows. Ihre Musik taucht tief in raue, ungezügelte Hymnen und kraftvollen Americana ein und erkundet dabei den Nervenkitzel der offenen Straße, inneren Frieden und rohe Entfremdung. Nach einer 52-tägigen Tournee durch die USA und Europa im Jahr 2024, brachten sie ihren ungezähmten Sound mit einer mitreißenden und fesselnden Show unter die Massen. Als Weiterentwicklung von Southernality aus dem Jahr 2015 – einem Album mit dem Platin- und Nummer-1-Hit Smoke in den Billboard/Media Base Country Airplay Charts – markiert The Outside einen kühnen Sprung im einzigartigen Southern-Rock-and-Roll-Sound der Band. Michael Hobby, Bill Satcher und Graham DeLoach veröffentlichten 2025 neue Musik, die die Band mit den ersten drei Singles Voice, Dead Man Walking und Part Of My Story zu ihren Rock-/Hardrock-Wurzeln zurückführten. Die neueste Single Shadows (featuring Aaron Gillespie) bringt den bisher härtesten Sound. Ihr neues Album White Flag Down ist am 27. Februar 2026 erscheinen, wobei ATH dieses Album mit seiner emotionalen Komplexität und einem ebenso vielschichtigen wie unvorhersehbaren Rock-Sound weiter vorantreiben wird.