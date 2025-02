Avantasia: zehntes Studioalbum „Here Be Dragons“ ist heute erschienen

Avantasias mit Spannung erwartetes neues Studio Album Here Be Dragons ist heute erschienen! Neben absoluten Avantasia-Essentials wie großen Chören und bombastischen Symphonic-Metal-Elementen überrascht Multitalent und Frontmann Tobias Sammet darauf alte und neue Fans mit faszinierenden neuen Klangwelten. Here Be Dragons ergänzt den über 25 Jahre stetig weiterentwickelten und weltweit gefeierten Avantasia-Sound durch aufregende und kraftvolle Facetten. Dabei ist das konsistenteste und prägnanteste Werk der Bandgeschichte entstanden.

Die Here Be Dragons Headline Tour durch 23 europäische Städte startet am 14. März in Hamburg und wird eine der größten Produktionen der Bandgeschichte sein. Einige der limitierten Albumformate sind bereits restlos vergriffen. 2025 steht im Zeichen des Drachen – im Zeichen von Avantasia!

Tobias Sammet zum Album Release:

„Here Be Dragons – jetzt gehört es euch!

Während ich Here Be Dragons gerade höre wird mir noch mal bewusst, dass wir einfach ein tolles Album gemacht haben! Ich möchte allen beteiligten Sängern und Musikern danken – meiner musikalischen Familie. Ich liebe euch alle! Außerdem musste ich einfach lächeln, als ich Moorlands At Twilight & Return To The Opera hörte – Michi, Kai, Weiki, Markus … eure Inspiration wird für immer in meiner DNA sein, Helloween hat diesen Sound erfunden, Punkt. Es ist ein wundervolles Stück Musik und ich würde nicht eine einzige Note ändern, auch dank meines neuen Plattenlabels Napalm und dem Team um mich herum, ihr arbeitet euch den Arsch ab und ich werde überall an den Kiosken von mir selbst angestarrt. Und zu guter Letzt danke ich EUCH – meinen Fans. Ihr lasst mich tun, was ich liebe und unterstützt mich, ohne euch müsste ich Klempner oder Fahrkartenkontrolleur werden. Daran ist nichts falsch, aber ich ziehe es vor, ein Troubadour zu sein! Ich bin ein gesegneter Mann. Ich liebe euch alle und jetzt lasst uns das neue Album zusammen genießen. Here Be Dragons ist jetzt endlich draußen!

Tobi“

Sichere dir deine Kopie von Here Be Dragons JETZT – Erste Formate sind bereits ausverkauft!

In typischer Avantasia-Manier kreiert Here Be Dragons filmreife Atmosphären und erweckt große Geschichten zum Leben – erschaffen von absoluten musikalischen Ausnahmekünstlern. Der Opener Creepshow setzt direkt Maßstäbe und ist zweifelsohne einer der eingängigsten Songs der Bandgeschichte. Der energiegeladene Hit lässt ab Sekunde eins tief in die neue Ära von Avantasia eintauchen und wird integraler Bestandteil der spektakulären Liveshows der Band. Im Gegensatz dazu ist der Titeltrack Here Be Dragons ein klassisch-epischer Avantasia-Song und mit fast neun Minuten der mit Abstand längste auf dem Album. Die filmreif-düsteren Klanglandschaften von The Witch fesseln und unterstreichen die Storyline des Songs perfekt. Emotionale, facettenreiche Gesangspassagen im Duett verzaubern auf Avalon, während die selbstbewusste Heavy-Metal-Nummer Against The Wind ein weiterer Beweis für die Vielseitigkeit von Avantasias Sound auf Here Be Dragons ist. Here Be Dragons ist unbestreitbar Avantasias bisher stärkstes Album, das durch seine Ausgewogenheit und Geschlossenheit besticht.

Die zehn Tracks auf Here Be Dragons wurden allesamt von Tobias Sammet selbst geschrieben und komponiert. Für die Produktion und das Recording zeichnet neben Tobias Sammet Sascha Paeth verantwortlich, der auch den Mix des Albums erschaffen hat. Das Master stammt aus der Klangschmiede von Michael Rodenberg, während der britische Fantasy Künstler Rodney Matthews das atemberaubende Coverartwork kreiert hat – das zweite Avantasia Cover aus seiner Feder nach dem legendären The Mystery OF Time (2013).

Here Be Dragons ist in zahlreichen hochwertig gestalteten Editionen erhältlich, inklusive Bonusalben und limitierten Sonderformaten. Etwa ein 96-seitiges Hardcover-Artbook das über 160 Zeichnungen von Rodney Matthews und umfangreiche Geschichten enthält, die die Musik passend untermalen.

Here Be Dragons Tracklist:

1. Creepshow

2. Here Be Dragons

3. The Moorlands At Twilight

4. The Witch

5. Phantasmagoria

6. Bring On The Night

7. Unleash The Kraken

8. Avalon

9. Against The Wind

10. Everybody’s Here Until The End

Here Be Dragons ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– 3CD-Artbook – großformatiges, gebundenes Buch mit 96 Seiten, über 160 Bildern und ausführlichen Geschichten und Linernotes

– 3-LP Vinyl Box inkl. 72 Seiten 12“ Booklet – streng limitiert auf 500 Exemplare – SOLD OUT!

– 1-LP Glow in the Dark Vinyl inkl. 12“ Booklet – streng limitiert auf 300 Exemplare – Napalm Records Mailorder exklusiv

– 1-LP Yellow/Orange Marbled Vinyl inkl. 12“ Booklet – streng limitiert auf 300 Exemplare – Napalm Records Mailorder exklusiv

– 1-LP Blue/White Splattered Vinyl inkl. 12“ Booklet + Poster + Slipmat – streng limitiert auf 500 Exemplare – Napalm Records Mailorder exklusiv ROW

– 1-LP Orange inkl. 12“ Booklet

– 1-LP Black inkl. 12“ Booklet

– Tape – streng limitiert auf 100 Exemplare – Napalm Records Mailorder exklusiv – SOLD OUT!

– 2CD Mediabook

– 1CD Digipak

– Digital Album

(3CD-Artbook – großformatiges, gebundenes Buch mit 96 Seiten, über 160 Bildern und ausführlichen Geschichten und Linernotes)

Avantasia- Live auf Tour!

14.03.25 DE – Hamburg / Sporthalle

15.03.25 BE – Brüssel / AB Box

16.03.25 FR – Paris / Olympia

18.03.25 LU – Esch-sur-Alzette / Rockhal

20.03.25 DE – Berlin / Columbiahalle

21.03.25 DE – Bamberg / Brose Arena

22.03.25 DE – Bochum / RuhrCongress

24.03.25 UK – London / The Roundhouse

26.03.25 NL – Tilburg / O13

28.03.25 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

29.03.25 CZ – Prag / Forum Karlin – AUSVERKAUFT!

30.03.25 CZ – Prag / Forum Karlin – ZUSATZSHOW!

01.04.25 HU – Budapest / Barba Negra

02.04.25 AT – Wien / Gasometer

04.04.25 DE – München / Zenith

05.04.25 DE – Frankfurt am Main / Jahrhunderthalle

06.04.25 DE – Köln / Palladium

08.04.25 IT – Mailand / Alcatraz

09.04.25 CH – Zürich / The Hall

11.04.25 ES – Barcelona / Razzmatazz

12.04.25 ES – Madrid / Vistalegre

23.04.25 FI – Helsinki / Black Box

25.04.25 NO – Oslo / Sentrum Scene

26.04.25 SE – Stockholm / Arenan Fryshuset