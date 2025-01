Brainstorm: stellen rasante zweite Single ‚Beyond Enemy Lines‘ samt Lyricvideo online

Die gefeierten süddeutschen Metaller Brainstorm präsentieren mit Beyond Enemy Lines voller Stolz eine packende zweite Single aus ihrem langerwarteten neuen Album Plague Of Rats, das am 28. Februar 2025 via RPM in die Läden kommen wird. Nachdem die erste Single, Garuda (Eater Of Snakes), bereits riesigen Anklang im Fanlager der Schwaben fand, trifft der neue Track den Nerv jeglicher Verehrerinnen und Verehrer pfeilschneller Klänge. Prägnantes Gitarrentapping, nach vorne preschendes Schlagzeug und erhabene Orchestration: Beyond Enemy Lines mangelt es schlicht an nichts, was eine erstklassige Heavy-/Power-Metal-Hymne ausmacht. Über der geölten Instrumentalfraktion thront einmal mehr der markante Gesang von Fronter Andy B. Franck, der die persönliche Bedeutung des Songs auf kriegerische Art und Weise vorträgt.

„Beyond Enemy Lines kombiniert viele bekannte Elemente des Brainstorm-Sounds und ergänzt diese um aktuelle, zeitgemäße Einflüsse. Der Track strotzt einfach nur so vor Energie: Er ist schnell, geht direkt in den Nacken und behandelt lyrisch zudem ein Thema, das uns alle sehr bewegt. Das Überwinden mentaler Blockaden und das Vertrauen in Fremde fällt heutzutage schwerer denn je. In Hass und Hetze abzudriften und Gewalt und Kriege zu verherrlichen, fällt scheinbar um einiges leichter. Diese Thematik beschäftigt auch uns von Brainstorm, weshalb wir unsere Position gerne nutzen, um zu sensibilisieren. Es war klar, dass uns dies nur mit einem kraftvollen Song gelingen würde. Umso erfreuter sind wir nun, dass das Endergebnis ebenjene Power in sich trägt!“, ergänzen Brainstorm.

Neben Andy B. Franck sind übrigens auch zwei bemerkenswerte Gäste auf Plague Of Rats zu hören: Alex Krull (Atrocity, Leaves‘ Eyes) trug mit seinen unnachahmlichen Growls zu From Hell bei, während Leaves-Eyes‘-Sängerin Elina Siirala Your Soul That Lingers In Me ihre himmlische Stimme lieh.

Passend zur Plague Of Rats-Veröffentlichung werden Brainstorm kommenden Monat zu einer achttägigen Deutschlandtour aufbrechen, die von einem Stopp in der Schweiz unterbrochen wird. Die finnischen Melodic-Metaller Arion und die italienische Power-Progressive-Metal-Band Stranger Vision werden sich dem Tross anschließen. Termine und Ticketinfos findet ihr unten!

Obgleich Brainstorm – ähnlich wie die Indus-Kultur, die als Hauptinspirationsquelle für Plague Of Rats diente – eine lange Geschichte vorweisen können, gehen sie doch mit der Zeit: Neben altbekannten Elementen sind so auch moderne Elemente in das Album geflossen. Ein weiterer Fakt in Sachen Attacke ist die Tatsache, dass sich dieses Mal keine ruhigeren Songs oder gar Balladen auf der Platte wiederfinden. Einmal mehr mit langjährigen Partnern – Sebastian „Seeb“ Levermann (Mix und Mastering; Greenman Studios), Gyula Havancsák (Artwork) und Alex Kühr (Fotografie) – geschaffen, entführen die zehn neuen Tracks die Anhängerschaft der Band inhaltlich u.a. einmal mehr nach Indien.

Plague Of Rats Tracklist:

1. Beyond Enemy Lines

2. Garuda (Eater Of Snakes)

3. Fale Memories

4. The Shepherd Girl (Gitavoginda)

5. Your Soul That Lingers In Me [feat. Elina Siirala]

6. Masquerade Conspiracy

7. From Hell [feat. Alex Krull]

8. The Dark Of Night

9. Crawling

10. Celebrate Youth [Rick-Springfield-Cover; exkl. Digipak-/Earbook-Bonustrack]

11. Curtains Fall

Brainstorm live:

Brainstorm + Arion – The Plague That Burns The Sky Co-Headline-Tour 2025

w/ Stranger Vision

Präsentiert von Rock Hard, musix, metal.de, powermetal.de, Decibel-Touring & RPM

27.02.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

28.02.2025 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

01.03.2025 DE Essen – Turock

02.03.2025 DE Mannheim – 7er Club

03.03.2025 DE München – Backstage (Halle)

04.03.2025 DE Hamburg – Bahnhof Pauli

05.03.2025 DE Hannover – MusikZentrum

06.03.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann

Exkl. CD+Ticket-Bundles: https://brainstorm.rpm.link/shopPR

Reguläre Tickets: https://linktr.ee/brainstormarion

Weitere kommende Brainstorm-Livetermine:

08.03.2025 NL Harderwijk – Estrado

09.03.2025 NL Gouda – StudioGonz

05. – 08.06.2025 DE Oettingen i. Bay. – Camping Battleground Festival

11.07.2025 BG Tschirpan – Midalidare Rock In the Wine Valley *Neu*

24.08.2025 PL Pindelo dos Milagres – Milagre Metaleiro Open Air

Über Brainstorm

Seit ihrem 1997er Debüt Hungry hat sich die Band stetig weiterentwickelt und mit Alben wie Metus Mortis [2001], Soul Temptation [2003], Liquid Monster [2005] oder zuletzt mit Midnight Ghost [2018] und Wall Of Skulls [2021] ihre Position in der internationalen Metal-Szene gefestigt. Sie tourte weltweit und konnten in den vergangenen Jahren beeindruckende Chartplatzierungen erreichen. Doch statt sich auf ihren Erfolgen auszuruhen, sind sie entschlossener denn je, neue Maßstäbe zu setzen.

Brainstorm sind:

Andy B. Franck – Gesang

Torsten Ihlenfeld – Gitarre

Milan Loncaric – Gitarre

Jim Ramses – Bass

Dieter Bernert – Schlagzeug

Mehr zu Brainstorm:

brainstorm-web.net | Facebook | Instagram