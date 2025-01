Crossplane: veröffentlichen neue Single/Video „Rememberance“

Rund vier Wochen vor dem Release des neuen Albums Mother’s Monster veröffentlichen Crossplane, die Höllenhunde aus dem Ruhrpott, mit Rememberance einen Song, der das Zeug zur absoluten Hymne hat.

Rock ’n‘ Roll im und vom Herzen. In einem anderen Genre würde man vermutlich vom Sommerhit 2025 schreiben. So aber ist eine an Hymne an der Rock ’n‘ Roll, ehrlich und authentisch, die niemanden kalt lässt!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: