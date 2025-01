Nite: schärfen ihre Klinge auf „Cult Of The Serpent Sun“

Die geschwärzten Bay Area Heavy Metal Fackelträger kehren mit ihrem kampferprobten dritten Album zurüc!

Wenn die Dunkelheit hereinbricht, erheben sich Nite mit schwärzlichem Heavy Metal in die Lüfte. Nachdem sie sich auf ihrem letzten Album durch den Weltraum gewagt haben, sind Nite zurückgekehrt, um sich der schattenhaften Mythologie zu stellen, die unter der Unterwelt der Gesellschaft schlummert. Jede der acht epischen Schlachten auf Cult Of The Serpent Sun stellt die Band auf eine harte Probe. Aber inmitten der verschlungenen Gefahren ihres neuen Albums gehen Nite als Sieger hervor. Die Leadsingle Crow (Fear The Night) ist ein Schlachtruf, der dazu aufruft, die Fäuste mit Kraft und Macht zu erheben.

Seit sie sich 2018 im Untergrund von San Francisco zusammengefunden haben, haben Nite die Fackel für den Bay Area Metal getragen. Auf Cult Of The Serpent Sun verdreifachen die vier Heavy-Metal-Rächer ihr klassisches Arsenal. Crow (Fear The Night) stürzt sich mit ausgefahrenen Krallen in die Hitze der Schlacht. Wie zwei Vögel derselben Feder klettern die beiden Leadsänger Van Labrakis und Scott Hoffman auf den Rücken von Schlagzeuger Patrick Crawford, dessen Marsch das Fundament erschüttert.

Cult Of The Serpent Sun verfolgt eine „Mehr-ist-mehr“-Philosophie, die sich an dem orientiert, was Nite auf der Straße gesammelt haben. Seit ihrem letzten Studioaufenthalt stürmte die Band die Bühne beim Northwest Terror Fest, tourte mit ihren Landsleuten Persekutor und Haunt durch Kalifornien und marschierte auf dem Weg zu Hell’s Heroes VI durch den Südwesten.

„Die Fans haben wirklich auf ältere Songs wie Acheron und Genesis reagiert“, sagt Labrakis. „Cult Of The Serpent Sun hat mehr Songs, die schnell und beschwingt sind und die Stimmung heben“. Cult Of The Serpent Sun schärft auch die charakteristischen Kanten von Nite mit frischem Biss. „Wir spielen einen traditionellen Stil von Heavy Metal, aber das geschwärzte Element führt uns in eine andere Richtung“, sagt Labrakis. Seine straßenerprobte Stimme jagt den schlangenartigen Gegnern des Albums Angst ein. „Fear the night“, warnt er, unterstützt von Bassist Avinash Mittur, der seinen Rickenbacker mit einer stachelbewehrten Faust schwingt.

„Crow (Fear The Night) ist ein Ruf an diejenigen, die am Abgrund stehen, ein Lockruf aus den Schatten ins Licht“, sagt Nite. „Die headbangenden Massen schließen sich unter einem düsteren Banner zusammen, verlassen das Exil und finden sich stärker, während der Kult der Schlangensonne aufsteigt“.

Schaut euch den Song hier an: