Hinayana: veröffentlichen neue Single „Tempest Horizon“

Zur Feier ihrer diese Woche beginnenden Europatour mit Insomnium und Omnium Gatherum haben die Melodic-Death-Metaller Hinayana aus Austin, Texas, eine brandneue Single mit dem Titel Tempest Horizon veröffentlicht. In Anlehnung an ihr letztes Album Shatter And Fall, das Blabbermouth als „monströs schwer und instinktiv dramatisch“ bezeichnete, ist der neue Track gleichermaßen krachend und melodisch, während er mit zugänglichen Grooves, eisigen Blastbeats, massiven Gitarren und dynamischer Gesangsintensität aufwartet. Der Track wird von einem düsteren, unheilvollen Musikvideo begleitet:

Frontmann Casey Hurd sagt über den Track:

„In Tempest Horizon geht es um den Sturm, der am Rande jeder Seele existiert, wenn sie in das nächste Reich übergeht. Das Durchbrechen der Barriere zwischen Leben und Tod, die stürmische Reise, die der Geist macht, wenn er nicht mehr in seiner sterblichen Hülle gefangen ist. Der Song ist druckvoll und bringt es auf den Punkt, baut auf dem Hinayana-Sound auf, aber mit neuer Aggression und Kraft – ein Hinweis auf die nächste Ära der Band.“

Europa Tour als Support von Insomnium & Omnium Gatherum:

15.01.25 FR – Paris / Le Trabendo

16.01.25 NL – Utrecht / TivoliVredenburg

17.01.25 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

18.01.25 DE – Leipzig / Hellraiser

19.01.25 CZ – Prague / Roxy

21.01.25 DE – Berlin / Festsaal Kreuzberg

22.01.25 DE – Hamburg / Markthalle

23.01.25 DE – Frankfurt / Batschkapp

24.01.25 CH – Pratteln / Z7

25.01.25 DE – Stuttgart / Im Wizemann

27.01.25 DE – Munich / Backstage

28.01.25 AT – Vienna / Simm City