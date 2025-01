Ereb Altor präsentieren ihren neuen Song The Waves, The Sky And The Pyre, aus dem kommenden Album Hälsingemörker, das nächsten Monat auf CD, Deluxe CD, LP, Deluxe 2-LP und als limitiertes Boxset erscheint!

Aus den mythischen, dunklen Wäldern von Hälsingland erheben sich Ereb Altor wieder und weben ihren epischen Viking Metal Sound um Geschichten aus den alten Tagen Skandinaviens!