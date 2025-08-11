Ereb Altor: kündigen ihre „Rites Over The Blood Moon Tour“ an

Ereb Altor haben ihre Tourdaten für 2026 bekannt gegeben. Unter dem Titel Rites Of the Blood Moon Tour werden sie gemeinsam mit Skyforger, Wolfchant und Belore durch Europa ziehen. Die Dunkelheit von Hälsingland wird sich in dieser Zeit verbreiten.
Ereb Altor – Rites Over The Blood Moon Tour 2025
11/02/2026 DK Copenhagen, Stengade
12/02/2026 DE Heidesee, Frostfeuernächte
13/02/2026 DE Erfurt, From Hell
14/02/2026 NL Apeldoorn, Gigant – March Into Walhalla
15/02/2026 BE Ghent, Asgaard
16/02/2026 DE Oberhausen, Helvete
17/02/2026 DE Hamburg, Logo
18/02/2026 DE Magdenburg, Factory
19/02/2026 DE Abbaberg, Buchholz, Bunker Buchholz
20/02/2026 CZ Brno, Prvni Patro & Pivovarsky Düm Poupe – Heathen Strike Over Brno
21/02/2026 DE Heilbronn, Maschinefabrik
22/02/2026 FR Noisiel, Cernunnos Pagan Fest – Cernunnos Pagan Fest
