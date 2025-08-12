Fighting Chance: „Scorched Earth“ – ein Song über den Moment, in dem Überleben bedeutet, alles hinter sich zu lassen.

Die Modern-Metal-Band Fighting Chance aus Deutschland veröffentlicht mit Scorched Earth ihre bisher persönlichste Single. Es geht nicht darum, hart zu klingen – sondern darum, wie es sich anfühlt, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und du trotzdem weitergehst.

Der Song entstand in einer Zeit emotionaler Zerrüttung – wenn jemand, dem du vertraut hast, dich so tief fallen lässt, dass du alles hinterfragst. Es geht ums Festhalten an etwas, das längst zerbricht, und um die bittere Erleichterung, es endlich loszulassen – egal, was dabei kaputtgeht. Es ist nicht einfach nur ein Song, es ist etwas, das laut ausgesprochen werden musste.

Scorched Earth ist jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.