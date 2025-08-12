Coldrain: veröffentlichen neue Single „Chasing Shadows“ vor ihren Deutschland-Shows

Die aufstrebende japanische Band Coldrain veröffentlicht ihre neue Single Chasing Shadows, pünktlich zur anstehenden Tour und Festival-Saison im August in Deutschland. Mit der unverkennbaren Stimmgewalt von Frontmann Masato liefert Chasing Shadows eine kraftvolle Mischung aus Melodie und Aggression – ein Sound, der die typische Handschrift von coldrain trägt: emotional, intensiv und zweisprachig – auf Englisch und Japanisch.

Dank dieser überzeugenden Mischung, die sowohl Metal- als auch Rock-Fans anspricht, festigen Coldrain ihren Ruf als eine der dynamischsten internationalen Rockbands der Gegenwart. Die neue Single folgt auf die Veröffentlichung von Incomplete im März dieses Jahres.

Sänger Masato über den Song: „Der Song wurde von Menschen inspiriert, die die ihnen vorgegebenen Werte und Regeln hinterfragen und nach ihrer eigenen Wahrheit suchen.

Ich wollte zeigen, wie wichtig es ist, einander zu verstehen und aufeinander zuzugehen, statt sich vorschnell in Wut oder Konflikte zu stürzen. Auch wenn sich die Welt verschlossen anfühlt – das Feuer in uns lässt sich nicht löschen. Die Botschaft lautet: Mach kleine Schritte nach vorn, selbst wenn du dich verloren fühlst.“

Die fünfköpfige Band aus Nagoya (Japan) hat kürzlich ihre Japan-Tour für September und Oktober unter dem Titel Optimize angekündigt – ebenso wie die kommende EP gleichen Namens, die im Herbst erscheinen soll.

Mit bereits zwei veröffentlichten Singles und einer ebenfalls unter dem Titel Optimize laufenden Headline-Tour durch Europa, dürfen sich Fans und neue Hörer:innen in den nächsten Wochen auf weitere Details freuen.

Sommer in Deutschland 2025:

08.08.2025 DE-Eschwege, Open Flair Festival

09.08.2025 DE-Püttlingen, Rocco Del Schlacko

10.08.2025 DE-Düsseldorf, Zakk*

12.08.2025 DE-Jena, F-Haus*

13.08.2025 DE-Aschaffenburg*

14.08.2025 DE-Wittelshofen, Summer Breeze

15.08.2025 DE-Sulingen, Reload

*Headline Show

EU/UK Tour 2025 Optimize:

22.11.2025 UK-Manchester Rebellion

23.11.2025 UK-London Electric Ballroom

25.11.2025 BE-Antwerp Trix

26.11.2025 FR-Paris Trabendo

27.11.2025 DE-Cologne Carlswerk Victoria

28.11.2025 DE-Hamburg Große Freiheit 36

30.11.2025 NL-Amsterdam Melkweg

01.12.2025 DE-Saarbrücken Garage

02.12.2025 CH-Aarau Kiff

03.12.2025 DE-Stuttgart Lka Longhorn

05.12.2025 CZ-Prague Palac Akropolis

06.12.2025 HU-Budapest Barba Negra

07.12.2025 AT-Vienna Szene

09.12.2025 PL-Warsaw Proxima

10.12.2025 DE-Berlin Lido

12.12.2025 DE-Munich Backstage

13.12.2025 DE-Frankfurt ZOOM