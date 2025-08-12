Crystal Lake: veröffentlichen „Crossing Nails“ und kündigen neues Album für Januar 2026 an

Die japanische Metalcore-Band Crystal Lake ist mit ihrer neuesten Single Crossing Nails zurück, die die erste Veröffentlichung der Band in diesem Jahr und die zweite Single seit der Unterzeichnung ihres weltweiten Vertrags bei Century Media Records im Mai letzten Jahres darstellt. Derzeit tourt die Band durch Europa, wo sie auf einer Reihe von Festivals und exklusiven Headliner-Shows auftritt. Crossing Nails ist eine mitreißende Nu-Metal-Hymne. Die Single erscheint nicht nur mit einem beeindruckenden Visualizer, sondern auch mit der Ankündigung des nächsten Albums der Band für Januar 2026. Das noch unbetitelte Album wird das erste Album von Crystal Lake seit Helix aus dem Jahr 2019 sein. Fans und neue Zuhörer können sich in den kommenden Monaten auf weitere Ankündigungen zum Album sowie neue Musik des Quintetts freuen.

Crystal Lake waren das ganze Jahr über ausgiebig auf Tournee, zuletzt im Rahmen ihrer diesjährigen Sommer-Headliner-Shows in Europa. Die Band wird ihre Europatournee im August mit insgesamt sechs Headliner-Shows in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden fortsetzen. Begleitet wird die Band von Angelmaker.

Headline-Shows Europa Sommer 2025:

14.08.25 Deutschland Berlin @ Cassiopeia *

15.08.25 Deutschland Erfurt @ Central

17.08.25 Dänemark Esbjerg @ Musikhuset

19.08.25 Deutschland Hamburg @ Logo*

20.08.25 Deutschland Oberhausen @ Kulttempel*

21.08.25 Niederlande Eindhoven @ Dynamo

* mit Angelmaker

Crystal Lake haben mit einer unvergleichlichen Live-Show und einem mitreißenden Metalcore, der knackige Riffs, glänzende Produktionen und markante Melodien mit rauen, leidenschaftlichen Vocals verbindet, die sowohl aufbrausen als auch in die Höhe steigen, Fans auf der ganzen Welt für sich gewonnen. Seit 2014 veröffentlichen Crystal Lake Alben weltweit auf Labels wie Sharptone und Artery und sind mittlerweile aus der internationalen Szene nicht mehr wegzudenken – und es scheint, als stünden sie erst am Anfang ihrer Karriere. Die Band veröffentlichte im Mai 2024 ihre herausragende Single BlüdGod (feat. Taylor Barber) und unterschrieb damit einen weltweiten Plattenvertrag bei Century Media Records – ein wichtiger Schritt für die Band, wie Gründer, Songwriter und Gitarrist Yudai „YD“ Miyamoto erklärt: „Wir sind mit vielen Century Media-Bands aufgewachsen. Wir lieben ihre Geschichte und freuen uns, ein Teil davon zu sein und neue Geschichte zu schreiben.“

Crystal Lake arbeiten derzeit an ihrem Century Media-Debütalbum, das Anfang 2026 erscheinen soll. Das Album wird das Debüt des Sängers John Robert Centorrino sein, der zuvor bei der Deathcore-Band Last Ten Seconds Of Life aus New Jersey gespielt hat. Centorrino gab sein Debüt bei Crystal Lake im Jahr 2023. Sein erster Auftritt mit der Band war beim Knotfest Japan im März 2023, gefolgt von einer ausgedehnten US-Tournee als Support von August Burns Red im selben Jahr. Jetzt ist die japanische Band bereit, mit ihrem neuen Album, das für Januar 2026 erwartet wird, den nächsten Schritt zu machen.

Crystal Lake sind:

John Robert Centorrino – Lead-Gesang

YD – Gitarre

TJ – Gitarre

Gaku – Schlagzeug

Mitsuru – Bass