Ultima Ratio Fest am 07.10.2022 in der Geiselwinder Musichall

Event: Ultima Ratio Fest 2022

Bands: Hynaina, Wolfheart, Borknagar, Insomnium, Moonspell

Ort: Musichall Geiselwind

Datum: 07.10.2022

Kosten: 39,60 €

Genre: Melodic Death, Melodic Black, Progressive, Doom

Besucher: ca. 250

Link: https://ultima.deinetickets.de/

Setliste Insomnium:

Karelia Ephemeral Vlaediction Revelation Down With The Sun Mortal Share And Bells Tehy Toll Pale Morning Star Primeval Dark While We Sleep Hear Like A Grave

Setliste Moonspell:

The Greater Good Extinct Finisterra In & Above Men White Skies Opium Spiegelmann Breathe Mephisto Alma Mater Fullmoon

Das Ultima Ratio Fest mit Moonspell und Insomnium in den Headlinerrollen macht auf seiner Europatour in der Halbzeit am Freitag, dem 07.10., auch Halt in der Geiselwinder Musichall.

Trotz der geringen Publikumszahl von rund 250 Gästen bei der illustren Bandauswahl herrscht durchweg gute Stimmung bei Bands und Besuchern.

Den Anfang des Abends übernimmt die Melodic Death Metal/Doom Band aus Amerika, Hynaina, die rund 20 Minuten ihres Repertoires pünktlich nach Beginn des Abends zum Besten gibt. Bisher hat das Quintett mit Death Of The Cosmic und Order Divine zwei Werke veröffentlicht und will sich jetzt der Öffentlichkeit präsentieren.

Während es bei den Amerikanern noch sehr ruhig im Publikum ist, können Wolfheart mit ihrem Mastermind Tuomas Saukokonen aus Finnland die Fans schnell auf ihre Seite ziehen – trotz eines kleinen technischen Ausfalls am Anfang. Die Mischung aus Melodic Death Metal, Black Metal und Doom Metal kommt gut an und die Finnen zeigen sich nach zwei Jahren Bühnenabstinenz sichtlich erfreut, wieder live zu spielen. Vor wenigen Tagen wurde das neue Album King Of The North veröffentlicht, mittlerweile Album Nummer sechs der Band. In den 50 Minuten Spielzeit, die wie im Flug vorbeigehen, bekommen die Besucher ein paar Kostproben des neuen Albums, bevor die nächste Band Borknagar aus Norwegen schon in den Startlöchern steht.

Die alten Hasen im Metalgeschäft sind seit 1994 auf der Bühne und feiern gerade ihr aktuelles Werk True North. Borknagar verbinden gekonnt Black Metal mit progressiven und folkigen Einflüssen und nutzen auch gut ihre 50-minütige Spielzeit, um den Fans einzuheizen.

Die Halle hat sich inzwischen gut gefüllt und die meisten Besucher fiebern Insomnium und Moonspell entgegen. Gegen 21:15 Uhr gibt es den ganz eigenen Sound von Insomnium zu hören – melancholischer Melodic Death Metal. Die LP Shadows Of The Dying Sun hat mittlerweile Klassikcharakter, die letzten Alben Heart Like A Grave (2019) und die EP in der Pandemie Argent Moon erfreuen die Fans der Band – und trotz krankheitsbedingter Umstrukturierungen während der Tour wird die Band als Triple Axe Attack auf der Bühne zu sehen sein.

Während Sänger Ville Frimann immer wieder mit deutschen Ansagen glänzt, gibt es bei der Songauswahl von Insomnium eine illustre Auswahl für die Fans. Neben Karelia, Ephemeral und Valediction durfte natürlich Down With The Sun nicht fehlen, sowie Primeval Dark und natürlich der bekannte Song While We Sleep. Mit Heart Like A Grave als Zugabe des Abends geht die Show der Finnen gegen 22:10 Uhr unter großem Applaus zu Ende.

Bühne frei für die portugiesischen Black Metal/ Gothic Rocker von Moonspell! Die Headliner des Abends aus Portugal, bereits seit 30 Jahren im Metalgeschäft, setzen auch jetzt noch in ihren Alben musikalische Akzente. Beim 2021er-Album Hermitage wandte man sich mehr dem progressiven Dark Metal als dem Black Metal zu, und 2020 gibt es in dem sonst stabilen Bandgefüge eine Veränderung an den Drums.

Die Fans jedenfalls sind von Anfang an begeistert von den Songs der Portugiesen rund um Sänger Fernando Ribeiro, der sich bewegungs- und spielfreudig auf der Bühne präsentiert und, genau wie seine Jungs, sichtlich Spaß bei dem Auftritt hat. Nach dem Eröffnungssong Greater Good, Extinct und Finsterra ist der sechste Song einer der beliebten Klassiker: Opium vom Album Irreligious von 1996. Genau das wollen die Fans hören – die alten Songs, bei denen jeder mitsingen und mitfeiern kann! Schlag auf Schlag geht es weiter mit Spiegelmann, Breathe, Mephisto, Alma Mater und als krönender Abschluss – zum Abendvollmond – Fullmoon Madness! Die Band zieht alle Register ihres Könnens und setzt einen würdigen Abschluss unter den Abend. Mission Ultima Ratio auch in Geiselwind vollstens erfüllt – für die Fans sowie für die Bands.