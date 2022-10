Summer Breeze: Aftermovie 2022 online

Liebe Fans, Freundinnen und Freunde des Summer Breeze,

wir sind sehr glücklich euch das Aftermovie 2022 zu präsentieren!

Mit getrockneten Freudentränen schauen wir zurück auf ein Festival, welches uns die letzten drei Jahre so sehr gefehlt hat. Ihr habt uns gefehlt!

Staub, Trockenheit, Wind, Regen und allen Unannehmlichkeiten haben wir gemeinsam mit euch getrotzt. Ihr macht das Open Air zu dem, was es ist. Ihr schafft die einzigartige Atmosphäre, die auch die auftretenden Bands an unserem Festival so lieben. Ihr seid es, die die Party machen! Ihr seid die Seele der Veranstaltung, die eigentlichen VIPs. Also die wirklich Wichtigen!

Unser Dank gilt aber auch den vielen helfenden Händen, Technikerinnen und Techniker, Crews, Security-Leuten, Händlerinnen, Händlern und Putzkolonnen. Ohne Euch wäre gar nichts gegangen, ohne Euch hätte die Farbe gefehlt.

Summer Breeze 2023:

37 Bands für das nächstjährige Festival sind angekündigt: SBOA Bands 2023

Tickets gibt es hier: Summer Breeze Shop

Euer Summer Breeze Team

Summer Breeze Open Air – 16.8. – 19.8.2023



Flugplatzstraße 1, 91550 Dinkelsbühl

Tickets: https://summer-breeze.shop

Informationen zu Campingzusatzoptionen bzw. Add-Ons

Wir werten gerade euer Feedback aus und machen uns an die Planung für 2023. Im ersten Quartal 2023 ist Verkaufsstart und alle Add-Ons werden alle nötigen Informationen in den jeweiligen Beschreibungen enthalten. Wenn ihr in unserem Newsletter eingetragen seid, werden alle grundlegenden Informationen rechtzeitig bei euch im Postfach landen.