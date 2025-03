Nite: feiern Triumph mit „Cult Of The Serpent Sun“

Nach ihrer Reise zu den Sternen mit ihrem letzten Album, konfrontiert Nite nun die schattenhafte Mythologie, die unter dem gesellschaftlichen Unterbau schlummert, auf Cult Of The Serpent Sun. Jede der acht feurigen Schlachten auf ihrem neuen Album stellt die Standhaftigkeit der Bay Area-Botschafter auf die Probe. Doch trotz der giftigen Gefahren triumphiert die Band mit ihrem weißen, glühenden Blackened-Heavy-Metal.

„Listen to Cult Of The Serpent Sun if you are interested in any or all of the following: mighty drums, crushing bass, leads that soar and melt your face. Riffs of steel, songs of war, vox to lead a fearsome horde“, schreibt Last Rites.

Cult Of The Serpent Sun ist am Freitag, den 14. März über Season Of Mist erschienen.

Hört euch den vollständigen Stream von Cult Of The Serpent Sun hier an:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 tragen Nite das Banner des Bay Area Metal. Auf Cult Of The Serpent Sun setzt das vierköpfige Ensemble aus San Francisco weise auf ihr bewährtes Arsenal. Der Titeltrack schleicht sich mit all dem ledernen Ruhm der Heavy Metal-Götter der 80er in die Schlacht.

Die Trackliste von Cult Of The Serpent Sun findet ihr hier:

Herkunft: San Francisco, Kalifornien

Genre: Blackened Heavy Metal

FFO: Iron Maiden, Savatage, Abbath, Midnight

Die Aufnahmen fanden in den 210 Studios in San Francisco sowie im Hoagie Container statt. Van Labrakis übernahm nicht nur die Aufnahme, sondern war auch für die Produktion verantwortlich, unterstützt von Nite. Das Mixing und Mastering wurde ebenfalls von Van Labrakis in den 210 Studios durchgeführt.

Das Cover-Artwork stammt von Adam Vick.

Nite ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter Digital Download, CD Digipak sowie 12″ Vinyl Gatefold in Schwarz, Rot mit schwarzen Spritzern und rot-schwarz marmoriert.

Nite Besetzung:

Van Labrakis – Gitarre, Gesang

Scott Hoffman – Gitarre

Avinash Mittur – Bass

Patrick Crawford – Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/nitemetal

Instagram: https://www.instagram.com/nitemetal