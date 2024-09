Neal Morse & The Resonance: kündigen ihr Album „No Hill For A Climber“ für den den 08.11.2024 an und veröffentlichen die erste Single/Video „All The Rage“

Das neue Album von Neal Morse & The Resonance – mit dem Titel No Hill For A Climber, der auf eine Zeile in Barbara Kingsolvers mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetem Roman Demon Copperhead zurückgeht – hat seine Wurzeln Ende 2023, wie Morse erklärt: „Ich begann darüber nachzudenken, was ich im Jahr 2024 machen wollte, und meine Frau schlug vor, etwas mit den unglaublich talentierten jungen Leuten zu machen, die wir hier in der Gegend haben – wie Chris Riley, Andre Madatian und Philip Martin. Ich wusste, wie gut sie sind, weil ich mit ihnen bei unseren Weihnachtskonzerten und anderen Veranstaltungen gespielt habe.“

Einer der Vorteile der Zusammenarbeit mit jungen Talenten aus der Region – das wurde Morse bald klar – war das Gefühl von Neuheit und Unmittelbarkeit: „Diese Jungs brachten eine Menge mit. Die Arbeit mit neuen und jüngeren Leuten bringt eine gewisse Frische mit sich. Es gibt einige musikalische Ideen, die sie mitgebracht haben, auf die ich nie gekommen wäre: Es gibt eine Menge neues Zeug hier.“

Nichtsdestotrotz enthält No Hill For A Climber, wie jedes Neal Morse Prog-Album, zwei lange Epen (das 28-minütige No Hill For A Climber und Eternity In Your Eyes, welches 22 Minuten dauert) sowie drei kürzere Songs.

Aus all den oben genannten Gründen ist Morse der Meinung, dass das gesamte Album ziemlich einzigartig ist: „Wenn ich die Struktur des Albums mit einem meiner früheren Alben vergleichen würde, dann wäre es vielleicht Bridge Across Forever oder Spock’s Beard’s V; es klingt nicht wie diese Alben, es ist nur strukturell ähnlich. Es hat Stimmen und Spielweisen und Klanglandschaften, die viele Leute noch nie zuvor gehört haben! Jeder, mit dem man zusammenarbeitet, verändert einen ein wenig, sodass sogar ich auf diesem Album ein wenig anders klinge, aber ich hoffe, dass es allen gefallen wird!“

Zeitgleich mit der Ankündigung wurde der Track All The Rage mit einem brandneuen Video veröffentlicht. Jetzt hier anschauen:

Neal über den Song: All The Rage war der zweite Track, den ich mit den Jungs aufgenommen habe. Ich hatte ihn mit ihnen zusammen geschrieben und wir haben ihn ziemlich schnell aufgenommen. Wir wollten mehr Live-Feeling, also haben wir einen großen Teil ohne Click-Track aufgenommen, was bei dem Klaviersolo eine kleine Herausforderung für mich war! Ich bin sehr zufrieden damit, wie der Song geworden ist, und ich habe das Gefühl, dass man die Energie der Band in dem Stück hören kann!“

No Hill For A Climber wird als limitiertes 2CD Digipak (inkl. Instrumentalversionen), Standard CD Jewelcase, Gatefold 140g 2LP & als Digitales Album erhältlich sein.

Tracklisting: