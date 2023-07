Airstrike: sind mit neuer Single „Tutankhamun“ am Start

Wer glaubt, dass dem Classic Rock stets ein angestaubtes oder altbackenes Image anhaften muss, hat Airstrike noch nicht gehört. Die 2017 gegründete Band zeigt auf ihrem Debütalbum Red Born Reborn eindrucksvoll, dass coole Rockmusik auch 2023 mächtig nach vorn gehen und definitiv Spaß machen darf. Nachdem die vier Jungs mit der emotionalen Rockballade Beyond The Way etwas besinnlichere Töne anschlugen, punktet die neue Hymne Tutankhamun wieder mit amtlichem Rock’n’Roll.

Die Band meint dazu: “Tutankhamun vereint verschiedene unserer Einflüsse aus amerikanischem Heavy- und Stadion-Rock der 70s und 80s, kombiniert mit einem für unseren Geschmack sehr gehörfreudigen Refrain. Wohin die lyrische Reise geht, lässt sich bereits am Titel des Tracks erahnen.

Mit “In an ancient time” beginnt die Geschichte über den ägyptischen König und bezieht sich dabei natürlich nicht nur auf die antike Geschichte.

Packt die Tanzschuhe aus Freunde, es wird groovy cause “we used to like it, what a place to be”.