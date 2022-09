Ripplefest am 18.11.2022 im Roadrunner’s Paradise in Berlin (Vorbericht)

Bands: Plainride, Steak, Aptera

Ort: Roadrunner’s Paradise, Saarbrücker Str. 24, 10405 Berlin

Datum: 18.11.2022

Kosten: 13,40 € VVK

Genre: Heavy Rock, Stoner Rock, Doom Metal

Besucher: ca. 250 Besucher

Veranstalter: Max Rebel, Ripplemusic

Link: https://ripplefest.de/berlin.html

Ripplefest goes Berlin heißt es am 18.11.2022. Mit „nur“ drei Bands ist das Ripplefest Berlin zwar wesentlich kleiner von der Anzahl der Bands her, als das Ripplefest eine Woche später in Köln, aber die Berliner Ausgabe hat es ebenfalls in sich.

Die Location in Berlin wird das Roadrunner’s Paradise sein. Die drei Bands Plainride, Steak und Aptera sind dafür bekannt, dass sie bestens unterhalten.

Bei Plainride, der Band um Frontmann und Ripplefest Ausrichter Max Rebel, gibt schweren und erdigen Heavy Stoner Rock auf die Ohren. Plainride sind bereits seit 2013 unterwegs. Auch wenn sie nicht wirklich die Strange Cousins From The West sind, merkt man hier und dort schon eine musikalische Nähe zu den Rockern Clutch aus Maryland / USA. Wuchtig und massiv, aber auch intensive ruhigere Parts sind in ihren Songs vorhanden.

Das Steak ist angerichtet! Steak aus Großbritannien servieren fuzzigen geilen Stoner Rock. Es wird rockig gerifft mit starken Basslines. Zudem versprüht das Quartett ein ganz starkes Stück Coolness. Fronter Kippa hat eine starke Stimme, die den Sound vorantreibt. Coole Songs mit psychedelischer Atmosphäre, die ihren Lauf in rohem Hard Rock nehmen. Davon durften sich dieses Jahr schon die Besucher auf dem Desertfest in Berlin überzeugen.

Aptera ist eine All Female Band. Geballte (Frauen) Power ist angesagt. Heavy Stoner / Sludgy Doom Metal. Die reißen auf ihren Konzerten die Bude regelrecht ein. Das zeigten sie letztes Jahr auf dem Ripplefest in Köln, wo sie eigentlich niemand so recht auf dem Ticker hatte und dabei ist das Quartett erst seit vier Jahren unterwegs.

Nette Gastgeber laden zu einem tollen Abend mit drei hervorragenden Bands ein. Da sollte man unbedingt dabei sein, wenn man in der Nähe ist. Bestellt euch die günstigen Karten im Vorverkauf bevor es heißt: sold out.