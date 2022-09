Igorrr: kündigen „Distortion 2023 Tour“ durch Europa für März nächsten Jahres an

Das französische Phänomen Igorrr hat eine europäische Headlinertour für März 2023 angekündigt. Mit dabei als Support sind Amenra, Der Weg Einer Freiheit und Hangman’s Chair.

Distortion Tour 2023

Igorrr

+ Amenra

+ Der Weg Einer Freiheit

+ Hangman’s Chair

09.03.23 – NL – Tilburg, O13

10.03.23 – BE – Brussels, Forest National

11.03.23 – UK – London, O2 Forum Kentish Town

12.03.23 – DE – Cologne, Live Music Hall

14.03.23 – DE – Berlin, Huxleys

15.03.23 – DE – Wiesbaden, Schlachthof

16.03.23 – FR – Besançon, La Rodia

17.03.23 – FR – Lyon, Transbordeur

18.03.23 – ES – Barcelona, Apolo 1

19.03.23 – ES – Madrid, But

21.03.23 – FR – Toulouse, Le Bikini

22.03.23 – FR – Bordeaux, Le Rocher De Palmer

23.03.23 – FR – Paris, Salle Pleyel

24.03.23 – CH – Zurich, Volkshaus

25.03.23 – IT – Bologna, Link

26.03.23 – DE – Munich, Backstage Werk

28.03.23 – AT – Vienna, Ottakringer Brewery

29.03.23 – HU – Budapest, Barba Negra

30.03.23 – PL – Wroclaw, A2

31.03.23 – PL – Gdansk, B90

01.04.23 – LT – Vilnius, Loftas

03.04.23 – FI – Tampere, Pakkahuone

05.04.23 – NO – Oslo, Vulkan Arena

07.04.23 – SE – Stockholm, Fryhuset Arena

09.04.23 – DK – Copenhagen, Vega

10.04.23 – DE – Hamburg, Markthalle

11.04.23 – FR – Villerupt, L’Arche

12.04.23 – NL – Amsterdam, Melkweg

13.04.23 – NL – Groningen, Oosterpoort

Tickets gibt es hier: bit.ly/3eHq9Uv

https://www.facebook.com/IgorrrBarrroque

http://igorrr.com