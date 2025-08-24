Startseite
René W.
··1 Minute Lesedauer

Lee Child – Der Kojote

Der 26. Bann der Jack-Reacher-Romane

Buchtitel: Der Kojote

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 368 Seiten

Genre: Krimi, Thriller

Release: 20.08.2025

Autor: Lee Child

Link: https://www.penguin.de/buecher/lee-child

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-7341-1441-0

Am 20.08.2025 erscheint mit Der Kojote der 26. Band der internationalen Bestsellerreihe um Jack Reacher von Lee Child erstmals als Taschenbuch im Blanvalet Verlag. Der Thriller, der im Original unter dem Titel Better Off Dead 2021 bei Bantam Press in London veröffentlicht wurde, liegt in der deutschen Übersetzung von Wulf Bergner vor. Auf 368 Seiten entfaltet das handliche Taschenbuch einen spannungsgeladenen Krimi-Thriller, der Reacher einmal mehr in gefährliche Situationen führt und seine kompromisslose Art unter Beweis stellt.

Die Story von Lee Child – Der Kojote:

Unter der brennenden Sonne Arizonas zieht der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher ziellos durch die karge Wüstenlandschaft. Plötzlich stößt er auf ein Auto, das frontal mit dem einzigen Baum weit und breit zusammengestoßen ist. Die Fahrerin glaubt zunächst, Reacher gehöre zu jener Bande, die den Unfall verursacht hat. Doch nachdem er ihr Missverständnis aufklären kann, entscheidet er sich, ihr beizustehen. Denn die Verbrecher haben ihren Bruder – einen Sprengstoffexperten – in ihre Gewalt gebracht, um mit seinem Wissen einen verheerenden Plan in die Tat umzusetzen. Doch bevor Reacher den Anführer der Bande aus seinem Versteck locken kann, muss zunächst ein Opfer gebracht werden …

Lee Child – Der Kojote
Fazit
Der Kojote ist ein typischer Jack-Reacher-Roman – spannend, temporeich und mit allen Zutaten, die Fans an der Reihe schätzen. Manche Szenen wirken allerdings übertrieben oder nicht immer ganz logisch, was den Lesefluss gelegentlich stört. Nach dem Autorenwechsel zu Andrew Child zeigt sich, dass die Reihe zwar weiterhin unterhaltsam bleibt, jedoch nicht mehr komplett überzeugen kann. Die Kontinuität der Figur bildet die Säule der Serie, die Handlung ist ein wenig zu konstruiert und die Intensität früherer Bände wird nicht immer erreicht. Besonders das Ende sorgt für Verwirrung. Kritisieren kann man zudem die stellenweise überbordenden Beschreibungen und einen Plot, der nicht alle Erwartungen erfüllt. Trotz dieser Einwände bleibt Der Kojote ein spannender Thriller, der für eingefleischte Reacher-Leser lesenswert ist – wenn auch nicht als stärkster Band der Serie.
René W.
7
Leserbewertung0 Bewertungen
0
7
Punkte