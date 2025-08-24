Der Weg Einer Freiheit: veröffentlichen neue Single „Marter“

Marter von Innern ist ein eindrucksvolles Werk, das Kontraste verkörpert: unbarmherzig und doch zerbrechlich, erdrückend und gleichzeitig durch flüchtige Momente der Ruhe geprägt.

Lyrisch beschäftigt sich Marter mit Themen wie Identität, Wiedergeburt und der Sinnlosigkeit, an Worten festzuhalten, die auf taube Ohren stoßen. Die Bilder von brennenden Kehlen, zusammenbrechenden Stimmen und dem Zug der Sterne rahmen das Leiden sowohl als Qual als auch als Weg zur Erneuerung. Die wiederholte Hingabe, “Nimm sie alle, meine Schreie…” wird zu einem Aufruf zur Befreiung, der persönliches Leid in etwas Weites und Kosmisches auflöst. Als Eröffnungstrack von Innern setzt Marter den Ton für ein Album, das nach innen blickt und Schmerz nicht als Ende, sondern als Schwelle betrachtet.

Das offizielle Lyric-Video zu Marter wurde in enger Zusammenarbeit mit Riivata Visuals erstellt, deren eindringlicher und klarer Ansatz die emotionale Tiefe des Tracks widerspiegelt. Durch geschichtete Texturen, abstrakte Bilder und zurückhaltende Bewegungen verstärkt das Video die Themen von Qual und Befreiung und versetzt den Zuschauer direkt in den inneren Blick des Songs.

Erlebt Marter jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist:

Innern erscheint am 12. September über Season Of Mist. Die Trackliste findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender.

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 12” Vinyl Gatefold – Black

– 12” Coloured Vinyl Gatefold – Silver

– 12” Coloured Vinyl Gatefold – Clear & Red Marbled

– 12” Coloured Vinyl Gatefold – Clear, Red & Blue Marbled

– 12” Coloured Vinyl Gatefold – Red & Black Marbled

– 12” Coloured Vinyl Gatefold – Clear, Green & Black Marbled

– 12” Coloured Vinyl Gatefold – Golden & Black Marbled

– 12” Coloured Vinyl Gatefold – White & Black Marbled

Die insgesamt sechs Tracks auf dem kommenden Album Innern wurde in Würzburg, Deutschland, von Nikita Kamprad aufgenommen, gemischt und gemastert. Die Schlagzeugaufnahmen fanden separat im Studio Weißmann in Würzburg statt.

Der Weg Einer Freiheit wird mit seiner Headline-Tour Innern ab dem 18. September in Dresden bis zum 4. Oktober in Bochum europäische Fans begeistern. Die 15 Konzerte umfassende Tournee führt unter anderem nach Prag, Wien, Paris, Zürich und Tilburg. Besonders hervorzuheben ist ein spezielles Konzert in der Christuskirche in Bochum, einem Ort, der für seine eindringliche Akustik und meditative Resonanz bekannt ist. Dieser Live-Zyklus verspricht, das thematische Gewicht des Albums in einen Raum gemeinsamer Reflexion und Intensität zu übersetzen und die emotionale Tiefe von Innern über das Studio hinaus zu erweitern. Alle Termine sind hier zu finden.

Der Weg Einer Freiheit sind:

Nikita Kamprad – Gesang, Gitarren

Nicolas Rausch – Gitarren

Alan Noruspur – Bass

Tobias Schuler – Schlagzeug