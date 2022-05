Coreleoni: enthüllen ‚Like It Or Not‘-Musikvideo

Der große Tag ist gekommen! Schlicht III betitelt, erscheint das dritte Studiowerk des in der Schweiz ansässigen Hardrock-Quintetts Coreleoni — Bandgründer/Gitarrist Leo Leoni (Gotthard), Eugent Bushpepa (Gesang), Jgor Gianola (Gitarre), Mila Merker (Bass) und Alex Motta (Schlagzeug) — heute endlich via Atomic Fire Records. Waren bereits die drei Vorabsingles von höchster Qualität, steht ihr neuer Videotrack Like It Or Not jenen in nichts nach. Seht euch den Clip, der erneut gemeinsam mit Maurizio del Piccolo (Moviedel Productions; Purple Dynamite und Sometimes) gedreht wurde, hier auf YouTube an:

Leo kommentiert: „Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass unsere neue Scheibe endlich draußen ist: Nach langer Wartezeit nach deren Aufnahme ist sie über unseren neuen Partner Atomic Fire Records erschienen und wir freuen uns, dass ihr — unsere treuen Fans — nun in den Genuss unserer neuen Songs, auf denen auch erstmals Eugent zu hören ist, kommt. Doch damit nicht genug, denn wir haben noch ein weiteres Video im Gepäck! Dieses Mal zu Like It Or Not, einem eher partytauglichen Song, der ein klassisches Thema der Bluesmusik aufgreift: Er handelt vom Teufel, der stets darum bemüht ist, die Menschheit zu verführen – natürlich auf ironische Art und Weise. Also, schaut ihn euch an und habt viel Spaß mit III, wir freuen uns schon auf eure (hoffentlich positiven) Meinungen!“

Coreleoni live:

23.07. DE Pyras – Classic Rock Night *AUSVERKAUFT*

30.07. CH Etziken – Openair Etziken

13.08. CH St. Aubin – BeRock Festival

03.09. DE Hamburg – Indoor Summer

w/ special guest

10.11. CH Sarnen – UrRock Festival

18.11. CH Herisau – Casino

19.11. CH Huttwil – Sporthalle Campus

29.11. CH Rubigen – Mühle Hunziken

02.12. CH Aarburg – Musigburg

03.12. CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

04.12. CH Luzern – Konzerthaus Schüür

07.12. CH Solothurn – Kulturfik Kofmehl

08.12. CH Seewen – Gaswerk Eventbar

09.12. CH Wetzikon – Hall Of Fame

10.12. CH Lyss – KUFA

Weitere Infos zur Band zum neuen Sänger Eugent und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: