Coreleoni: kündigen weitere „Let Live Begin“-Europa-Tourtermine an

2022, welch ein ereignisreiches Jahr für Coreleoni, die internationalen Hardrocker um Bandgründer/Gitarrist Leo Leoni (Gotthard), Eugent Bushpepa (Gesang), Jgor Gianola (Gitarre), Mila Merker (Bass) und Alex Motta (Schlagzeug): So hat das Quintett in diesem bislang nicht nur fünf beeindruckende neue Musikvideos veröffentlicht, sondern allem voran sein drittes Studioalbum namens III, das u.a. Platz 2 der Schweizer Hitparade sowie Rang 39 der offiziellen deutschen Albumcharts erklimmen konnte, via Atomic Fire Records auf den Markt gebracht. Eine Scheibe, deren Songs es den Fans selbstverständlich auch live zu präsentieren gilt. Nachdem sie bereits vor einigen Wochen erste Konzerte in der Schweiz angekündigt hatten, haben Coreleoni ihrem Reiseplan heute weitere Stationen in Belgien, Deutschland und Italien hinzugefügt. Die aktualisierte Route befindet sich unten!

Infos & Tickets: https://www.coreleoni.com/live.html

Let Live Begin Tour 2022

10.11. CH Sarnen – UrRock Festival

11.11. DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

12.11. DE Memmingen – Kaminwerk

14.11. DE Nürnberg – Der Hirsch

15.11. DE Aschaffenburg – Colos-Saal

16.11. DE Tuttlingen – Stadthalle

18.11. CH Herisau – Casino

19.11. CH Huttwil – Sporthalle Campus

20.11. IT Ranica (BG) – Druso

24.11. DE Bochum – Matrix

25.11. BE Antwerpen – All Star Fest

26.11. DE Münster – Sputnikhalle

28.11. DE München – Backstage

29.11. CH Rubigen – Mühle Hunziken

02.12. CH Aarburg – Musigburg

03.12. CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

04.12. CH Luzern – Konzerthaus Schüür

07.12. CH Solothurn – Kulturfik Kofmehl

08.12. CH Seewen – Gaswerk Eventbar

09.12. CH Wetzikon – Hall Of Fame

10.12. CH Lyss – KUFA

Weitere Coreleoni-Termine:

23.07. DE Pyras – Classic Rock Night *AUSVERKAUFT*

30.07. CH Etziken – Openair Etziken

13.08. CH St. Aubin – BeRock Festival

03.09. DE Hamburg – Indoor Summer

